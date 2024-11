Schöpfer unvergesslicher Komödien „Nackte Kanone“-Regisseur Jim Abrahams ist tot

"Nackte Kanone"-Regisseur Jim Abrahams ist gestorben. (ili/spot)

SpotOn News | 27.11.2024, 07:10 Uhr

Hollywood trauert um eine Komödien-Legende: Jim Abrahams, der Regisseur von Kultfilmen wie "Top Secret!" und "Die nackte Kanone", ist im Alter von 80 Jahren in seinem Haus in Santa Monica verstorben.

Die Filmwelt hat einen ihrer größten Komödienregisseure verloren: Jim Abrahams (1044-2024), der gemeinsam mit den Geschwistern David (77) und Jerry Zucker (74) Kultfilme wie "Top Secret!" (1984) und die "Nackte Kanone"-Reihe (1988-1994) schuf, ist tot. Wie sein Sohn Joseph dem Magazin "The Hollywood Reporter" bestätigte, verstarb der Filmemacher am Dienstag in seinem Haus in Santa Monica im Alter von 80 Jahren.

Zusammen mit den Zucker-Brüdern revolutionierte Abrahams in den 1980er Jahren das Comedy-Genre. Ihr gemeinsamer Durchbruch gelang dem Trio 1980 mit "Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug ("Airplane!", 1980), einer überdrehten Katastrophenfilm-Parodie. Der Film, in dem Leslie Nielsen (1926-2010) seine zweite Karriere als Komödiant startete, wurde nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern schaffte es auch in die Liste der 1.000 besten Filme des "New York Times".

Vom Underdog zum Kultregisseur

Geboren am 10. Mai 1944 im beschaulichen Shorewood, Wisconsin, startete Abrahams seine Karriere fernab des Hollywood-Glamours. Gemeinsam mit seinen Kindheitsfreunden David und Jerry Zucker schrieb er zunächst den Independent-Film "Kentucky Fried Movie" (1977), bei dem John Landis (74) Regie führte.

Der große Durchbruch kam mit "Airplane!", der das Genre der Filmparodie neu definierte. Der charakteristische Humor – geprägt von Wortwitz, visuellen Gags und stoisch vorgetragenen Absurditäten – wurde zum Markenzeichen des Trios.

Eine Comedy-Dynastie entsteht

In den folgenden Jahren schufen Abrahams und die Zuckers weitere Komödien-Klassiker. Mit der kurzlebigen TV-Serie "Die nackte Pistole" ("Police Squad!", 1982) und den daraus entstandenen "Die nackte Kanone"-Filmen etablierten sie Leslie Nielsen endgültig als Comedystar. Die Trilogie spielte weltweit über 216 Millionen Dollar ein.

Zu Abrahams weiteren Erfolgen gehören Filme wie "Top Secret!" mit Val Kilmer (64) und "Hot Shots!" (1991, 1993) mit Charlie Sheen (59). Sein letztes Werk war die Mafia-Parodie "Mafia! – Eine Nudel macht noch keine Spaghetti!" ("Jane Austens Mafia!") aus dem Jahr 1998.

Der Regisseur hinterlässt seine Frau Nancy Cocuzzo, mit der er fast 50 Jahre verheiratet war, sowie drei Kinder und drei Enkelkinder. Sein komödiantisches Erbe lebt in zahllosen Filmen weiter – und nicht zuletzt in der für diesen Sommer geplanten Neuauflage von "Die nackte Kanone" mit Liam Neeson in der Hauptrolle.