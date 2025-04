Stars Zwischen Charlie Sheen und seiner Tochter Sami herrscht Funkstille

Bang Showbiz | 02.04.2025, 14:00 Uhr

Charlie Sheens Tochter Sami hat „seit fünf Monaten“ nicht mehr mit ihm gesprochen.

Der ‚Two And A Half Men‘-Star traf sich wieder mit seiner Ex Denise Richards und ihrer Tochter Lola, aber ihre älteste Tochter Sami (21) ließ das Familienessen ausfallen.

In der neuen Folge von ‚Denise Richards and Her Wilds Things‘ sagte Sami: „Ich würde buchstäblich alles andere tun, als mit meinem Vater zum Mittagessen zu gehen.“ Sie erklärte: „Ich und mein Vater haben in den letzten fünf Monaten nicht wirklich viel miteinander gesprochen. Es geht in sehr großen Stücken mit ihm. In den ersten 13 Jahren meines Lebens war es ziemlich schlimm, und dann war es ein paar Jahre lang okay. Und jetzt ist es einfach…“ Denise bestätigte die schwierige Beziehung ihres Ex zu den gemeinsamen Töchtern. Sie sagte: „Ich verstehe, warum Sami sich so fühlt, wie sie es tut. Mit ihm und Lola war es auch nicht immer perfekt – mit keinem seiner Kinder. Ich hoffe also, dass er das erkennt, denn er verpasst etwas.“ Sami fügte hinzu: „Er verpasst wirklich etwas.“

Die Beziehung von Samis Schwester Lola zu ihrem Vater hat sich in den 19 Jahren seit der Trennung von Denise im Jahr 2006 hingegen stark verändert. Sie sagte: „Ich stehe ihm jetzt so nahe, und das ist ein Segen. Meine Beziehung zu meinem Vater hat sich definitiv verbessert. Wir haben angefangen, alle zwei oder drei Wochen zusammen zur Pediküre zu gehen, und das ist unsere Lieblingsbeschäftigung.“