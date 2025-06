Stars Naddel heimlich beigesetzt – während die Öffentlichkeit wartete

03.06.2025

Die ehemalige TV-Ikone Nadja Abd El Farrag, besser bekannt als „Naddel“, ist am 9. Mai 2025 im Alter von 60 Jahren in der Asklepios-Klinik Altona in Hamburg verstorben.

Wochenlang wartete die Öffentlichkeit auf eine Ankündigung zur Beisetzung – doch diese blieb aus. Nun wurde bekannt: Naddel wurde heimlich und ohne großes Aufsehen auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg beigesetzt. Die Entscheidung, die Beisetzung privat zu halten, traf ihre Familie. Mutter Ute und Schwester Tamara wollten Nadjas letzten Wunsch respektieren, der eine stille Zeremonie und die Nähe zum Grab ihres verstorbenen Vaters Ibrahim vorsah, wie ‚Bild‘ berichtet.

Selbst enge Freunde wie Andreas Ellermann, der Naddel in ihren letzten Jahren unterstützte, erfuhren erst im Nachhinein von der Beisetzung. Ellermann, der sogar anbot, die Kosten der Trauerfeier zu übernehmen, zeigte Verständnis für den Rückzug der Familie. „Jetzt brauchen die Leute, die Promis, da auch nicht mehr auflaufen, um noch eine Instagram-Story zu machen“, sagte er. Andere Weggefährten mussten sich mit stillem Gedenken zufriedengeben – eine Entscheidung, die einen starken Kontrast zu Nadjas oft öffentlichem Leben darstellt. Berühmt wurde sie als Moderatorin der Erotik-Show „Peep“ und durch ihre Beziehung zu Dieter Bohlen.

Nadjas Tod nach langer Krankheit – sie litt unter anderem an Leberzirrhose – hatte bei vielen Trauer ausgelöst. Doch die Familie entschied bewusst, den medialen Rummel von der Trauer fernzuhalten. Die Details der Beisetzung blieben bis zuletzt geheim, selbst die genaue Lage des Grabes wurde nicht öffentlich gemacht.