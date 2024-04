Bewegende Kron-Visite in Nordengland König Willem-Alexander besucht Militär-Training ukrainischer Soldaten König Willem-Alexander hat am Mittwoch eine Ausbildungsstätte für ukrainische Soldaten in Nordengland besucht. Im Rahmen der Operation Interflex bereiten dort englische und niederländische Soldaten ihre ukrainischen Kollegen auf den Krieg vor. Der Besuch hatte auch einige emotionale Momente.