Diese Darsteller sind schon dabei Nächster großer Name: „Dune“-Star stößt zu „Knives Out 3“

Daniel Craig (Szene aus "Knives Out 2") wartet auf Neuzugänge. (smi/spot)

SpotOn News | 04.06.2024, 12:35 Uhr

Das Ensemble von "Knives Out 3" nimmt immer mehr Gestalt an. Nach mehreren Stars der Stunde wurde nun ein verlässlicher Nebendarsteller mit Blockbuster-Erfahrung gecastet. Zuletzt war der Schauspieler in "Dune 2" zu sehen.

Der nächste hochkarätige Neuzugang für "Knives Out 3" ist fix. Josh Brolin (56) stößt zum Cast des dritten Teils der Krimireihe mit Daniel Craig (56). Das berichten die generell gut informierten Brancheninsider von "The Hollywood Reporter". Brolin war zuletzt als Kriegsherr Gurney Halleck in "Dune 2" zu sehen, im Marvel Cinematic Universe verkörperte er den Avengers-Gegner Thanos.

Video News

Diese Darsteller sind für "Knives Out 3" bestätigt

Josh Brolin ist der jüngste Eintrag in einer illustren Reihe von Namen, die tröpfchenweise zu "Knives Out 3" eintrudeln. Die ersten beiden Namen waren zwei Shootingstars der Stunde: Josh O'Connor (34) und Cailee Spaeny (25). O'Connor spielte gerade neben Zendaya (27) in "Challengers – Rivalen", Spaeny in "Civil War" und als titelgebende Elvis-Witwe in "Priscilla".

Die nächste Fuhre bestand aus Kerry Washington (47) und Andrew Scott (47). Während Washington vor allem für die Serie "Scandal" (2012-2018) bekannt ist, hat Andrew Scott gerade auch das Momentum auf seiner Seite. Bei Netflix erschien gerade die Serie "Ripley", in der er die von Patricia Highsmith erdachte Titelfigur spielt. Im Kino war der Ire kürzlich im hochgelobten Drama "All of Us Strangers" zu sehen.

Später stießen die achtfach (erfolglos) Oscar-Nominierte Glenn Close (77), Jeremy "Hawkeye" Renner (53) und Mila Kunis (40, "Bad Moms") dazu. Und nun mit Josh Brolin also ein Charakterdarsteller mit Blockbuster-Erfahrung.

Daniel Craig kehrt in "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", so der offizielle Titel von Teil 3, als Privatdetektiv Benoit Blanc zurück. Für Regie und Drehbuch ist wie bei den ersten beiden Filmen Rian Johnson (50) verantwortlich. Die Story von "Knives Out 3" ist noch nicht bekannt. Mit einem Netflix-Start vor 2025 sollte nicht gerechnet werden.