Stars Naomi Watts: Emotionaler College-Abschied von ihrem Sohn

Sasha Schreiber and Naomi Watts - Instagram - August 18th 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2025, 09:00 Uhr

Naomi Watts verriet, dass sie in Tränen ausgebrochen sei, als ihr Sohn aufs College ging.

Die 56-jährige ‚Mulholland Drive‘-Schauspielerin hat Sasha Schreiber (18) mit ihrem Ex-Partner Liev Schreiber (57) und dokumentierte ihren emotionalen Abschied von dem Teenager jetzt auf ihrem Account auf Instagram.

Watts postete Fotos von sich, auf denen sie dabei zu sehen ist, wie sie Sasha in ihren Armen hält. Auf einem der Bilder umarmt die Prominente ihren Nachwuchs, auf einem anderen steht sie mit seinem Gepäck neben ihm. Naomi, die Sasha zusammen mit Liev erzogen hat, betitelte die Schnappschüsse mit „Schritt 1“. Die Darstellerin schrieb: „Schon (heulend)“ – und fügte der Nachricht fünf Emojis mit weinenden Gesichtern hinzu. Der Star markierte zudem Sasha, der in die Kamera blickte, während er seinen Arm um die Schultern seiner Mutter legte. Der Teenager trug auf einem Bild ein weißes T-Shirt, weite Jeans und eine Kette. Watts ist auf den Fotos in einem übergroßen beigen Blazer, einem weißen Hemd mit Kragen und weiten Bluejeans zu sehen. Die Schauspielerin teilte außerdem ein Bild von Sasha, auf dem er seine 16-jährige Schwester Kai Schreiber umarmt.