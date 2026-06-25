Musik Sam Smith kündigt neues Album ‚Hazel Eyes‘ an und veröffentlicht erste Single

Sam Smith - Jingle Bell Ball with Barclayclard Arrivals 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2026, 11:00 Uhr

Der britische Musikstar bringt in rund zwei Monaten ein neues Album heraus. Vorab gibt es die Single 'My Guy'.

Sam Smith wird diesen Sommer das fünfte Album ‚Hazel Eyes‘ veröffentlichen.

Der 34-jährige Sänger hat die neue Single ‚My Guy‘ herausgebracht und bestätigt, dass der Nachfolger des Albums ‚Gloria‘ aus dem Jahr 2023 am 21. August über Capitol Records UK erscheinen wird. Es sei eine „unglaublich besondere Platte“. Sam verriet: „Ich habe über drei Jahre daran geschrieben – mit einer sehr kleinen Gruppe wunderschöner, mir sehr nahestehender Freunde. Dieses Album ist sehr persönlich, und ich habe das Gefühl, dass ich mich durch die Entstehung als Künstler weiterentwickelt habe.“

Der britische Star war als Produzent an der Platte beteiligt und begleitete diese „von Anfang bis Ende“. Die Musik auf dem Album sei sehr romantisch. „Ich habe durch die Arbeit an diesem Album so viele Lektionen fürs Leben gelernt und all das in der Musik festgehalten“, fügte Sam hinzu.

In einem Instagram-Beitrag, mit dem Sam die Veröffentlichung des Albums ankündigte, schrieb der ‚Writing’s On The Wall‘-Interpret, „so aufgeregt“ zu sein, dieses Werk und diese Musik mit den Fans zu teilen. „Eine ehrliche Geschichte meines Lebens der vergangenen Jahre und eine süße Flucht für alle, die sie brauchen“, erklärte Sam. „Ich glaube nach diesem Album mehr denn je daran, dass Liebe eine Heilung ist, Musik ein Zufluchtsort und Ehrlichkeit mein Nordstern ist.“ Außerdem richtete der Künstler ein großes Dankeschön an alle treuen Fans.

Auf der romantischen neuen Single ‚My Guy‘ singt Sam: „Und wie alle guten Dinge hat es mich überrascht / Du kannst dir so sehr wünschen, dass er deiner ist, aber er ist meiner / Er ist mein Mann.“ Der Sänger erklärte, ‚My Guy‘ an einem Sommertag in New York mit Freunden geschrieben zu haben. „Er ist einfach wie aus dem Nichts entstanden“, schwärmte Sam. „In dieser manchmal kalten und distanzierten Welt hoffe ich, dass ihr die Liebe und die Nähe dieser Aufnahme spüren könnt.“

Trackliste von ‚Hazel Eyes‘:

1. Everlasting Love

2. Hazel Eyes

3. Moondance (feat. Feist)

4. My Guy

5. When He’s Gone

6. Thief

7. Love Is A Stillness

8. Sugar Rush

9. Oh Mother (feat. The TwoCityChorus)

10. Constant Companion

11. Hold On

12. To Be Free