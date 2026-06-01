Musik Mick Jagger deutet Tourpläne der Rolling Stones an – Fans müssen sich aber gedulden

Mick Jagger performs on stage during The Rolling Stones' 'STONES TOUR - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2026, 11:00 Uhr

Der Rocker verrät, dass er "liebend gern" wieder mit seiner Band auf Tour gehen würde.

Mick Jagger kann es kaum erwarten, wieder mit den Rolling Stones auf Tour zu gehen.

Die 82-jährige Rock-’n’-Roll-Legende möchte gemeinsam mit Ronnie Wood und Keith Richards erneut auf die Bühne zurückkehren – noch vor der Veröffentlichung des 25. Albums der Band (‚Foreign Tongues‘), das im Juli erscheint. Allerdings räumte Mick ein, dass es 2026 voraussichtlich keine Live-Termine geben wird.

Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Ronnie in der BBC-Radiosendung ‚Tracks of My Years‘ sagte der ikonische Frontmann: „Ich würde liebend gern auf Tour gehen, ich kann es kaum erwarten. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr passieren wird. Aber hoffentlich so bald wie möglich.“

Bereits im Dezember 2025 wurde berichtet, dass die ‚Paint It Black‘-Rocker ihre Pläne für eine Stadiontour durch Großbritannien und Europa in diesem Jahr gestrichen hätten, weil Gitarrist Keith sich nicht auf den Zeitplan habe festlegen können. Ein Sprecher erklärte damals gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Die Band wollte bereits Anfang des Jahres auf Tour gehen, aber es ließ sich ebenfalls nicht umsetzen. Für die Fans ist das schwer, aber die Stones werden wieder auf die Bühne zurückkehren, wenn sie bereit sind.“

Im vergangenen Monat gab Keith zu, dass eine Tour im Jahr 2026 derzeit nicht geplant sei. Die Band denke jedoch darüber nach, wie es nach der Veröffentlichung des neuen Albums weitergehen soll. Gegenüber ‚Associated Press‘ erklärte er: „Nächstes Jahr können wir darüber sprechen. Im Moment sagen wir nur: Wir haben die Platte fertiggestellt … und überlegen, was wir danach machen. Ziemlich bald, aber nicht dieses Jahr.“

Das neue Album ‚Foreign Tongues‘ wurde in den Metropolis Studios in West-London aufgenommen und soll den unverwechselbaren Sound der Band bewahren, während zugleich neue klangliche und textliche Wege beschritten werden. Ronnie verriet in einem Statement: „Die Atmosphäre im Studio war unglaublich kreativ, und die ganze Band war während des gesamten Prozesses in Topform. Sehr oft hatten wir es schon beim ersten Take perfekt. Ich hoffe, es gefällt allen.“

Steve Jordan wird für das Album am Schlagzeug sitzen, nachdem er von Charlie Watts „empfohlen“ worden war. Der verstorbene Drummer selbst wird jedoch ebenfalls zu hören sein, da er in den letzten Jahren seines Lebens an mehreren neuen Songs gearbeitet hatte. Watts starb im August 2021 im Alter von 80 Jahren.