Film Naomi Watts und Bill Murray: Rollen in ‚The Friend‘

Naomi Watts - 2020 Film Independent Spirit Awards - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2024, 15:30 Uhr

Die Stars haben sich dem Cast von 'The Friend' angeschlossen.

Die Schauspieler werden in dem kommenden Indie-Film mitspielen, der auf Sigrid Nunez‘ ‚The New York Times‘-Bestseller des Autoren-Regisseur-Duos Scott McGehee und David Siegel beruht.

Weitere Darsteller in dem Projekt werden die Stars Sarah Pidgeon, Constance Wu, Ann Dowd und Noma Dumezweni sein. ‚The Friend‘ handelt von einer New Yorker Schriftstellerin, die nach dem unerwarteten Tod ihres langjährigen Freundes und Mentors mit seinem komplizierten literarischen Erbe, mit seinen drei exzentrischen Ex-Frauen und einer Deutschen Dogge namens Apollo konfrontiert wird. Der kommende Film soll sich aktuell in New York in Produktion befinden und wird von McGehee und Siegel für ihre Firma Big Creek Projects produziert. Watts ist zusammen mit Mike Spreter für Big Creek und Margaret Chermin für 3dot Productions als ausführende Produzentin an dem Film beteiligt. Die 55-jährige Darstellerin verriet im vergangenen Jahr, dass sie „stolz“ darauf sei, auch nach ihrem 40. Lebensjahr noch in der Filmindustrie zu arbeiten, und betonte dabei, dass „Frauengeschichten nicht in einem bestimmten Alter enden“. Der ‚Eastern Promises‘-Star sagte gegenüber dem ‚HELLO!‘-Magazin: „Ich bin stolz darauf, immer noch zu arbeiten. Als das prägende Narrativ früher lautete, dass man, wenn man knapp über 40 wäre, im Grunde genommen in den Ruhestand gezwungen werden würde, ist es wirklich eine Ermächtigung, diesen Wandel sehen zu können … Dabei setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass Frauengeschichten nicht in einem bestimmten Alter enden.“