Film Camila Mendes: Rolle im ‘Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast’-Reboot?

Camila Mendes - Premiere Of "The Strangers: Chapter 1 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2024, 10:00 Uhr

Camila Mendes ist im Gespräch für die Hauptrolle in einem Reboot von ‚Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast‘.

Die 30-jährige Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle der Veronica Lodge in der Teenie-Serie ‘Riverdale‘ bekannt ist, und ‘Outer Banks’-Star Madelyn Cline sollen sich in Gesprächen über eine Rolle in dem Horrorfilm befinden.

Laut ‘The Hollywood Reporter’ sind auch Sarah Pidgeon, Tyriq Withers und Jonah Hauer-King als Hauptdarsteller für den Sony-Reboot des Originals von 1997 im Gespräch. Der Film soll am 18. Juli 2025 in die Kinos kommen und unter der Regie von Jennifer Kaytin Robinson gedreht werden. Robinson hat zusammen mit Sam Lansky das Drehbuch verfasst, nachdem Leah McKendrick das ursprüngliche Skript geschrieben hatte.

Im Februar 2023 wurde berichtet, dass Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr. – die beide im Originalfilm mitspielten – in der Fortsetzung von „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ vorgesehen sind. In dem Originalfilm spielten Hewitt und Prinze Jr. neben Sarah Michelle Gellar, Johnny Galecki, Ryan Phillippe und Bridgette Wilson Sampras. Es ging um eine Gruppe von Teenagern, die in der Nacht ihres Highschool-Abschlusses versehentlich einen Mann töteten und versuchten, es zu vertuschen. Doch ein Jahr später werden sie von einem Killer mit einem Haken verfolgt.