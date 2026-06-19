Stars Natalie Portman feiert ‚beste Geburtstagswoche aller Zeiten‘ für 45. Geburtstag

Natalie Portman - Stella McCartney - Paris Fashion Week RTW Spring 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2026, 09:00 Uhr

Die Oscar-prämierte Schauspielerin hat auf eine besondere Feier im Ausland zurückgeblickt, während sie sich erneut auf die Mutterschaft vorbereitet und zugleich eine florierende Karriere sowie ein neues Leben in Frankreich ausbalanciert.

Natalie Portman hat einen Einblick in das gegeben, was sie als die „beste Geburtstagswoche aller Zeiten“ bezeichnete.

Die Oscar-prämierte Schauspielerin, die am 9. Juni 45 Jahre alt wurde, veröffentlichte später eine Sammlung von Fotos von Feierlichkeiten in Italien und Paris, nur wenige Tage nachdem sie auf den Meilenstein angestoßen hatte.

In einem Instagram-Beitrag vom Donnerstag (18. Juni) blickte sie auf den Anlass zurück. Zu ihrer Sammlung feierlicher Bilder gehörten ein Foto, das Natalie lächelnd neben einer Geburtstagstorte zeigt, Szenen von ihren Reisen in Italien, ein Bild in der Nähe des Eiffelturms in Paris sowie eine Aufnahme, auf der Venus und Jupiter am Nachthimmel scheinbar nah beieinanderstehen. Neben ihrem Geburtstags-Update schrieb Natalie: „Die beste Geburtstagswoche aller Zeiten – danke für all die Geburtstagswünsche und danke an Italien dafür, einfach großartig zu sein.“ Sie fügte hinzu:

„Und wenn ihr in Bild 12 genau hinschaut, könnt ihr sehen, wie Venus und Jupiter sich fast berühren.“

Ihr Update kommt in einer bedeutenden Phase in Natalies Privatleben, nachdem im April bekannt wurde, dass sie ihr drittes Kind erwartet – ihr erstes mit Partner Tanguy Destable (46). Natalie, die seit mehr als einem Jahrzehnt überwiegend in Paris lebt, hat mit ihrem Ex-Mann Benjamin Millepied (49) bereits zwei Kinder: Aleph (15) und Amalia (9). Das Paar schloss seine Scheidung 2024 ab. Im April sagte Natalie gegenüber ‚Harper’s Bazaar‘ über ihre Vorbereitung darauf, wieder Mutter zu werden: „Tanguy und ich sind sehr aufgeregt.“ Sie fügte hinzu: „Ich bin einfach sehr dankbar. Ich weiß, dass es ein solches Privileg und ein Wunder ist.“

Die Schauspielerin hat sich seit ihrem Umzug nach Paris im Jahr 2014, als Benjamin eine Stelle als Direktor des Balletts der Pariser Oper annahm, größtenteils ein Leben in der französischen Hauptstadt aufgebaut. Laut ‚People‘ entschied sich Natalie nach dem Ende ihrer Ehe, in Frankreich zu bleiben, und hat sich dort ein neues Leben rund um ihre Kinder und geschäftlichen Interessen erschaffen. Ein Insider aus der Unterhaltungsbranche sagte der Publikation: „Sie führt ein normales Pariser Leben. Ihr Französisch ist gut und selbstbewusst und zeigt, wie wohl sie sich hier inzwischen fühlt.“ Der Insider fügte hinzu: „Sie hat beschlossen, wegen der Ausbildung ihrer Kinder hierzubleiben, und sich seit ihrer Scheidung von Benjamin ein neues Leben rund um sie und ihre Unternehmen aufgebaut. Das Ergebnis ist, dass sie sich in Paris verliebt hat.“

Natalie bleibt eine der angesehensten Schauspielerinnen Hollywoods, mit einer Karriere, die ‚Black Swan‘, ‚V wie Vendetta‘, ‚Hautnah‘, die ‚Star Wars‘-Prequel-Trilogie und Marvels ‚Thor‘-Franchise umfasst. Zuletzt war sie im Apple-TV+-Film ‚Fountain of Youth‘ zu sehen und lieh einer Figur in der animierten Adaption von ‚The Twits‘ ihre Stimme. Anfang dieses Jahres spielte Natalie in ‚The Gallerist‘ mit, in dem sie eine Galeriebesitzerin aus Miami verkörpert. Der Film feierte beim Sundance Film Festival Premiere. Die Schauspielerin wird außerdem in ‚Good Sex‘ unter der Regie von Lena Dunham sowie in ‚Photograph 51‘ zu sehen sein.