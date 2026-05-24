Stars Lena Dunhams Ehemann wusste nicht, wer sie war

Lena Dunham - July 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.05.2026, 12:00 Uhr

Luis Felber dachte, dass die Schauspielerin möglicherweise ein Curvy-Model war.

Der Ehemann von Lena Dunham hatte keine Ahnung, wer sie war, als sie anfingen, sich zu daten.

Die US-Schauspielerin lernte Luis Felber 2021 bei einem Blind Date kennen. Zwar wusste er, dass sie bekannt war, doch die ‚Girls‘-Darstellerin fand es „sehr süß“, als sie herausfand, dass er dachte, sie sei ein Model. Bei einer Fragerunde während ihrer ‚Famesick‘-Buchtour in Los Angeles sagte die 40-Jährige laut dem ‚People‘-Magazin: „Das Erstaunliche daran, ihn kennenzulernen, war, dass er ‚Girls‘ nie gesehen hatte.“

Lena erklärte, dass Luis eine Nachricht auf Instagram bekommen hatte, in der stand: „Glaubst du, dass du es aushalten könntest, mit dieser Person essen zu gehen?“ Die Produzentin fügte hinzu: „Er sagte: ‚Ich dachte, du könntest ein Curvy-Model sein.‘ Und ich meinte: ‚Das ist das Schönste, was ich je gehört habe.'“ Freundin und Interviewerin Rita Wilson sagte, sie könne sich gut vorstellen, dass das stimme, und forderte Lena scherzhaft auf, das Plus-Size-Model Ashley Graham anzurufen. Die Schauspielerin witzelte: „Nun, ich werde sie danach anrufen und sehen, was sie denkt, was ich tun muss.“

Lena empfand Luis’ fehlendes Wissen über ihr öffentliches Image als erfrischend. „Er schien nicht mit vielen vorgefertigten Vorstellungen darüber zu kommen, wer ich bin. Er war präsent und interessiert, aber nicht zu interessiert“, erzählte sie. „Ich spreche so gerne über ihn, weil er mich mit Freude erfüllt.“

Kürzlich sprach Lena – die Luis nur wenige Monate nach ihrem Kennenlernen heiratete – darüber, wie „aufgeregt“ sie darüber sei, einen Weg gefunden zu haben, eine eigene Familie zu gründen. Zuvor hatte sie sich nach jahrelangem Kampf mit Endometriose einer Hysterektomie unterzogen. In der Sendung ‚Today with Jenna and Sheinelle‘ sagte der Star: „Das Erstaunliche ist, dass ich seitdem so viele Menschen kennengelernt habe, die ihre Familien auf ganz unterschiedliche Weise gegründet haben. Und ich bin wirklich an einen Punkt gekommen, an dem ich mich sehr freue. Egal, wie es passiert – ich werde unglaublich dankbar sein.“