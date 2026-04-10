Stars Natasha Lyonne äußert sich zu Berichten über Streit mit Flugbegleitern

Natasha Lyonne at Lorne premiere in New York City - Getty - April 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2026, 10:00 Uhr

Natasha Lyonne äußert sich zu Berichten über einen Streit mit Flugbegleitern.

Natasha Lyonne hat nach Berichten, sie sei aus einem Flugzeug begleitet worden, ihre Unterstützung für „alle unbezahlten TSA-Agenten“ zum Ausdruck gebracht.

Die ‚Euphoria‘-Darstellerin, die am Dienstagabend (07. April) bei der Premiere der dritten Staffel der HBO-Serie in Los Angeles anwesend war, reagierte auf Behauptungen, sie sei wegen eines Streits mit Flugbegleitern aus einem Flugzeug entfernt worden. Am Donnerstag (09. April) schrieb sie auf X: „Mein Herz ist bei all den unbezahlten TSA-Agenten an unseren Flughäfen. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, gestern ehrlich mit @DrewBarrymore zu sprechen, aber es sollte wohl nicht sein. Wem gehört eigentlich gerade Page Six/New York Post?“

Natasha hätte am Mittwoch, dem Tag des angeblichen Vorfalls, in der ‚Drew Barrymore Show‘ auftreten sollen. Der Bericht stammt von ‚Page Six‘ der ‚New York Post‘, die behauptet, Lyonne habe nach der Premiere auf einem Delta-Flug von Los Angeles nach New York für Aufsehen gesorgt. Laut dem Medium trug die 47-Jährige noch ihr durchsichtiges Outfit von der Premiere und wirkte „nicht ganz bei sich“ auf einem Sitz in der ersten Klasse. Das Magazin behauptet: „Als Flugbegleiter sie baten, ihren Laptop zu schließen und sich für den Start anzuschnallen, reagierte sie nicht.“

Es wird behauptet, dass nach „zahlreichen Versuchen mehrerer Flugbegleiter, den Star zur Befolgung der Anweisungen zu bewegen“, das Flugzeug zum Gate zurückgebracht wurde und Lyonne gesagt wurde: „Das Flugzeug fliegt nirgendwohin, bis Sie aussteigen.“ Berichten zufolge ging sie noch zur Toilette, bevor sie schließlich das Flugzeug verließ. Der Vorfall soll den Flug um etwas mehr als eine Stunde verzögert haben.

Die ‚Orange Is the New Black‘-Darstellerin wurde später am Donnerstag, nachdem sie sich zu den Vorwürfen geäußert hatte, auf dem roten Teppich bei der ‚Lorne‘-Premiere in New York gesehen. Es ist unklar, was genau den angeblichen Vorfall ausgelöst hat oder ob Lyonne ihre Aussagen noch weiter erläutern wird.