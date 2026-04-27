Stars Nedra Talley Ross: Letztes überlebendes Mitglied von The Ronettes stirbt im Alter von 80 Jahren

Nedra Talley Ross of The Ronettes at 22nd Rock And Roll Hall Of Fame 2007 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2026, 11:00 Uhr

Nedra Talley Ross, das letzte überlebende Mitglied von The Ronettes, ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Nedra Talley Ross – ein Drittel der wegweisenden 1960er-Jahre-Girlgroup The Ronettes – ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Talley Ross trat gemeinsam mit Leadsängerin Ronnie Spector und Estelle Bennett auf, ihren Cousinen, und bildete ein Trio, dessen Sound und Erscheinungsbild die Popmusik nachhaltig prägten.

Die offizielle Facebook-Seite der Ronettes gab die Nachricht am Sonntag (26. April) bekannt und schrieb: „Mit schweren Herzen teilen wir die Nachricht vom Tod von Nedra Talley Ross. Sie war ein Licht für alle, die sie kannten und liebten.“ Die Würdigung fuhr fort: „Als Gründungsmitglied der Ronettes, zusammen mit ihren geliebten Cousinen Ronnie und Estelle, haben Nedras Stimme, Stil und Ausstrahlung einen Sound geprägt, der die Musik verändern sollte. Ihr Beitrag zur Geschichte der Gruppe und ihr prägender Einfluss werden für immer weiterleben.“ Die Nachricht endete mit den Worten: „Ruhe in Frieden, liebe Nedra. Danke für die Magie.“

Ihre Tochter Nedra K. Ross bestätigte die Nachricht ebenfalls auf Facebook und schrieb: „Heute Morgen gegen 8:30 Uhr ist unsere Mutter Nedra Talley Ross heimgegangen, um beim Herrn zu sein. Sie lag sicher in ihrem eigenen Bett zu Hause, mit ihrer Familie in ihrer Nähe, und wusste, dass sie geliebt wurde.“ Eine Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Talley Ross war Teil des Aufstiegs der Gruppe, nachdem sie 1963 bei Philles Records von Phil Spector unter Vertrag genommen wurde. Sie wirkte an Hits wie ‚Be My Baby‘ (1963) und ‚Baby, I Love You‘ (1964) mit. Ihr Einfluss ging weit über Chart-Erfolge hinaus und prägte Generationen von Künstlern. ‚Be My Baby‘ wurde 1999 in die Grammy Hall of Fame aufgenommen. Die Ronettes trennten sich 1967, doch ihr Vermächtnis blieb bestehen.

Estelle Bennett starb 2009 im Alter von 67 Jahren, Ronnie Spector 2022 im Alter von 78 Jahren, wodurch Talley Ross bis zu ihrem Tod das letzte überlebende Mitglied war. Ihr Vermächtnis lebt weiter, da Schauspielerin Zendaya Spector im A24-Biopic ‚Be My Baby‘ darstellen wird. Nach ihrem Tod würdigte die ‚The Greatest Showman‘-Darstellerin sie mit den Worten: „Diese Nachricht bricht mir das Herz. Über sie zu sprechen, als wäre sie nicht mehr bei uns, fühlt sich seltsam an, weil sie so unglaublich voller Leben war. Es gab keinen Moment, in dem ich sie ohne ihre ikonischen roten Lippen und ihr voluminös toupiertes Haar gesehen habe – ein echter Rockstar durch und durch. Ronnie, dich kennenlernen zu dürfen, war eine der größten Ehren meines Lebens.“