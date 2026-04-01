Stars Zendaya: Darum spricht sie nicht über Ehegerüchte mit Tom Holland

Zendaya at "The Drama" Los Angeles Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2026, 18:00 Uhr

Zendaya hat erklärt, warum sie und Tom Holland nicht bestätigen, ob sie geheiratet haben oder nicht.

Der Stylist der Schauspielerin, Law Roach, hatte im vergangenen Monat behauptet, das Paar habe heimlich geheiratet. Die beiden ‚Spider-Man‘-Co-Stars haben dies jedoch bislang weder bestätigt noch dementiert. Nun erklärte Zendaya, dass sie bestimmte Aspekte ihrer Beziehung privat halten möchten.

„Ich habe einfach das Gefühl, dass es dieses Maß an parasozialem Interesse an meiner persönlichen Beziehung gibt“, sagte Zendaya im Podcast ‚Modern Love‘ der ‚New York Times‘, und fügte hinzu: „Ich weiß, dass ich eine öffentliche Person bin, und er auch, und ich weiß auch, dass wir vor den Augen der Öffentlichkeit aufgewachsen sind und Filme gemacht haben, in denen wir uns ineinander verlieben. Ich verstehe das also wirklich, und ich möchte das nicht abtun, indem ich ‚Kümmert euch nicht um mein Privatleben‘ sage oder so.“ Dennoch sei sie auch eine Privatperson und versuche, Dinge für sich und auch für Tom zu behalten. Die ‚Euphoria‘-Darstellerin betonte, dass sie und Tom sich nicht „vor der Welt verstecken“ wollen, sondern bestimmte Dinge „für sich bewahren“ möchten, um ihre Beziehung zu schützen. Sie fügte hinzu: „Ich nehme das wahr, aber ich habe auch meine eigenen Grenzen, was ich ansprechen und teilen möchte und was nicht.“

Zendaya (29) wich erst kürzlich den Ehegerüchten aus, als sie gefragt wurde, ob sie Geheimnisse habe. Auf die Frage von ‚Extra‘-Moderatorin Terri Seymour nach ihrem größten Geheimnis antwortete sie: „Ich weiß nicht – das ist doch genau das, was Geheimnisse sind, oder?“ Als sie weiter nachhakte, sagte Zendaya: „Nein, mir fällt nichts ein.“

Zendaya verlobte sich Ende 2024 nach mehreren Jahren Beziehung mit Tom. Im vergangenen Monat hatte Stylist Law behauptet, die beiden hätten bereits geheiratet. Er sagte gegenüber ‚Access Hollywood‘: „Die Hochzeit hat schon stattgefunden. Ihr habt sie verpasst.“ Auf die Nachfrage, ob das wahr sei, antwortete er: „Das ist absolut wahr!“

Tom hatte zuvor betont, dass sie ihre Beziehung bewusst privat halten, da sie „nichts mit“ ihren Karrieren zu tun habe. Er sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Unsere Beziehung ist etwas, das wir sehr schützen, und wir möchten sie so privat wie möglich halten. Wir glauben nicht, dass wir irgendjemandem etwas schuldig sind. Es ist unsere Sache und hat nichts mit unseren Karrieren zu tun.“