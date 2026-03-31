Film Zendaya will 2026 ‚untertauchen‘

Zendaya at "The Drama" Los Angeles Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2026, 11:00 Uhr

Zendaya will 2026 'untertauchen', weil sie befürchtet, Fans könnten ihrer überdrüssig werden.

Zendaya will sich in diesem Jahr „zurückziehen“, weil sie befürchtet, dass Fans ihrer überdrüssig werden könnten, da mehrere Filme mit ihr erscheinen.

Die 29-jährige Schauspielerin wird in Filmen wie ‚Spider-Man: Brand New Day‘, ‚Dune: Part Three‘, ‚The Odyssey‘ und ‚The Drama‘ sowie in weiteren Produktionen des Jahres 2026 zu sehen sein. Daher plant sie, „für eine Weile zu verschwinden“. Im Gespräch mit ‚Fandango‘ sagte sie: „Ich hoffe einfach, dass die Leute meiner nicht überdrüssig werden, und ich schätze jeden sehr, der meine Filme unterstützt oder meine Karriere in irgendeiner Weise begleitet. Ich bin wirklich dankbar. Ich hoffe nur, dass ihr dieses Jahr nicht genug von mir bekommt – denn ich sage euch was: Ich werde mich für eine Weile zurückziehen. Ich werde für kurze Zeit untertauchen müssen.“

In einem ihrer Projekte aus 2026 wird Zendaya erneut ihre Rolle als Chani im dritten ‚Dune‘-Film übernehmen, der am 18. Dezember erscheinen soll. Die Schauspielerin gab kürzlich zu, dass sie „sehr dankbar“ sei, Teil der Filmreihe zu sein. Sie sagte dem Magazin ‚People‘: „Ich freue mich so sehr. Diese Filme bedeuten mir über die Jahre unglaublich viel. Ich konnte praktisch meine gesamten Zwanziger damit verbringen, daran zu arbeiten, und deshalb haben sie einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen – genauso wie all die Menschen, die daran beteiligt sind.“

Zendaya, die in ‚Dune: Part Three‘ an der Seite von Timothée Chalamet, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa, Javier Bardem und Robert Pattinson zu sehen sein wird, gab außerdem zu, dass sie keinen festen Karriereplan hat. Im Gespräch mit dem ‚Interview‘-Magazin sagte sie: „Ich habe nicht unbedingt einen Plan. Ich habe nie wirklich gedacht: ‚Das muss ich bis zu diesem Zeitpunkt erreichen, und jenes bis zu einem anderen.‘ Ich möchte einfach Dinge tun, die mich glücklich machen, mir Freude bereiten und mich als Künstlerin und als Mensch erfüllen.“