Stars Neil Patrick Harris verrät, wie es wirklich ist, die Oscars zu moderieren

Neil Patrick Harris - September 2019 - Famous - Emmy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2026, 11:00 Uhr

Der 'How I Met Your Mother'-Darsteller lässt hinter die glamouröse Fassade der Oscar-Verleihung blicken.

Neil Patrick Harris ist überzeugt, dass die Moderation der Oscar-Verleihung der „undankbarste“ Job überhaupt ist, weil die Gäste gelangweilt und hungrig seien.

Der ‚How I Met Your Mother‘-Star hat bereits Preisverleihungen wie die Tony Awards und die Emmy Awards moderiert. 2015 stand er selbst als Gastgeber der Oscar-Verleihung auf der Bühne. Rückblickend räumte Neil jedoch ein, dass diese Aufgabe besonders schwierig sei, da die Oscars den Abschluss der Awards-Saison bilden. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Times‘ sagte er: „Von allen Preisverleihungen ist das definitiv die undankbarste. Für die Branche sind die Oscars zwar die höchste Auszeichnung überhaupt, aber sie sind eben auch die letzte Preisverleihung der Saison.“

Er schilderte weiter, dass viele der anwesenden Stars zu diesem Zeitpunkt bereits einen oder sogar zwei weitere Filme gedreht hätten. Außerdem seien die meisten Gewinner nach den Golden Globes, den Independent Spirit Awards und den Producers Guild Awards längst absehbar. Deshalb würden viele Gäste nur noch im Saal sitzen und sich fragen, wann der Abend endlich vorbei sei, damit sie etwas essen könnten.

Neil erklärte weiter, dass er sich bewusst für einen anderen Moderationsstil entschieden habe als viele seiner Kollegen, weil er keine Witze auf Kosten der prominenten Gäste machen wollte. „Ich glaube, in diesem Saal funktioniert am besten jemand, der für seinen schärferen Humor bekannt ist – etwa Jimmy Kimmel, Conan O’Brien oder Nikki Glaser. Das sind Menschen, die sich absolut wohl dabei fühlen, andere auf die Schippe zu nehmen“, sagte der 53-Jährige.

Er selbst wolle diesen Weg jedoch nicht einschlagen. „Wenn ich Witze auf Kosten anderer mache, klingt das für mich einfach nicht gut“, erklärte der Schauspieler. „Ich selbst würde schließlich auch nicht im Smoking voller Vorfreude im Publikum sitzen wollen, nur damit der Moderator etwas Gemeines über mich sagt.“ Die Oscar-Verleihung 2026 wurde von Comedian Conan O’Brien moderiert, nachdem er bereits 2025 durch den Abend geführt hatte. Kürzlich wurde zudem bestätigt, dass er die Veranstaltung 2027 zum dritten Mal in Folge moderieren wird.