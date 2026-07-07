Stars Tiffany Haddish kann nicht glauben, dass sie nicht zu Taylor Swifts Hochzeit eingeladen wurde

Tiffany Haddish - GRAMMY Awards Viewing Party 2025 - Priscilla Grant/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2026, 11:00 Uhr

Tiffany Haddish kann nicht glauben, dass sie nicht zu Taylor Swifts Hochzeit eingeladen wurde.

Tiffany Haddish findet es „eine Verschwendung“, dass sie nicht zu Taylor Swifts Hochzeit eingeladen wurde.

Die 46-jährige Schauspielerin, die während Taylors Reputation Stadium Tour einen Gastauftritt hatte, scherzte, sie sei „eine von nur zwei Prominenten gewesen, die nicht dabei waren“, als die Sängerin vergangene Woche Travis Kelce im Madison Square Garden heiratete. In der Sendung ‚Jimmy Kimmel Live!‘ präsentierte Tiffany ihr ‚Sports Illustrated Swimsuit‘-Cover und witzelte: „Mal ehrlich: Wie kann jemand so gut aussehen und trotzdem keine Einladung zu Taylor Swifts Hochzeit bekommen?“

Tiffany, die außerdem scherzte, dass nur sie und Jimmy Kimmels Sidekick Guillermo nicht eingeladen worden seien, meinte, sie hätte allein schon wegen der männlichen Gäste dabei sein müssen. Sie sagte: „Es war wirklich jeder da. Sie hatten praktisch jeden berühmten Menschen auf der Welt eingeladen. Brad Pitt, Selena Gomez, J.Lo, Tom Hanks, Paul McCartney, Steven Spielberg, den Bassisten von Fall Out Boy und George Stephanopoulos.“ Anschließend fügte sie lachend hinzu: „Was für eine Verschwendung … wirklich eine Verschwendung! So viele attraktive Männer in Smokings … und keine Tiffany da, um ihnen zu sagen, wie gut sie aussehen. Das ist doch mein Job: Männern das Gefühl zu geben, schön zu sein.“

Tiffany konnte sich außerdem einige anzügliche Scherze darüber nicht verkneifen, was sie zur Hochzeitsfeier beigetragen hätte. Sie sagte augenzwinkernd: „Wenn ich dort gewesen wäre, wäre nicht nur die Bar geöffnet gewesen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wisst ihr, was ich meine? Ich rede natürlich von meinen Beinen. Die halben Kansas City Chiefs hätten bei Tiffany gefrühstückt!“