Stars Luke Wilson spricht über seine erste Vaterschaft mit 54 Jahren

Luke Wilson at the Sphere opening September 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2026, 11:33 Uhr

Der Hollywood-Star und seine 30 Jahre jüngere Partnerin Kendall Yates sind erstmals Eltern geworden.

Luke Wilson verrät, dass es für ihn ein lang gehegter Wunsch gewesen sei, Vater zu werden.

Der 54-jährige Schauspieler ist „sehr stolz“, nachdem er gemeinsam mit seiner 24-jährigen Partnerin Kendall Yates still und leise ein Baby auf der Welt begrüßt hat. Der ‚Natürlich blond‘-Darsteller bestätigte die Geburt seines ersten Kindes bei der Premiere seiner neuen Fernsehserie ‚The Hawk‘. Zuvor hatten Berichte in dieser Woche bekannt gemacht, dass er und Kendall vor Kurzem ihr erstes gemeinsames Kind willkommen geheißen haben.

Das Paar, das seit 2023 miteinander in Verbindung gebracht wird und im Juni 2024 bei der Premierenfeier zu ‚Horizon – Eine amerikanische Saga‘ seinen ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatte, hat bislang weder den Namen noch das Geschlecht des Babys bekannt gegeben. Luke hat in der Vergangenheit immer wieder darüber gesprochen, dass er sich Kinder wünsche – auch, weil er erlebt habe, wie seine Brüder Owen Wilson und Andrew Wilson in ihrer Rolle als Väter aufgehen.

Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ bei der Premiere von ‚The Hawk‘ verriet er über seine neue Rolle als Vater: „Es ist wirklich so, wie alle sagen. Ich versuche einfach, meinen Job gut zu machen.“ Außerdem betonte Luke: „Ich bin sehr stolz darauf, Vater zu sein.“ Der Schauspieler sprach bereits seit mehreren Jahren darüber, dass er sich eigene Kinder wünsche. Inspiration habe er dabei oft aus der Zeit mit seinen Nichten und Neffen gezogen. In der Late-Night-Show von Conan O’Brien erklärte Luke im Jahr 2020: „Ich glaube, ich bin ein lustiger Onkel.“ Der ‚Old School‘-Darsteller fügte hinzu: „Ich komme mit den Kindern in meiner Familie großartig klar. Das sind wirklich tolle Kinder.“ Sie hätten in ihm den Wunsch geweckt, selbst Vater zu werden. „Darum sollte ich mich lieber früher als später kümmern“, scherzte er damals.