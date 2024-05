Auftritt in Los Angeles Neuauflage von „Matlock“: Kathy Bates überrascht mit Gewichtsverlust

Kathy Bates bei der "CBS Fall Schedule Celebration" in den Paramount Studios in Los Angeles.

SpotOn News | 03.05.2024, 13:28 Uhr

Wie sie abgenommen hat, hat Kathy Bates bereits verraten. Nun zeigte die Schauspielerin in Los Angeles ihren beeindruckenden Gewichtsverlust.

Kathy Bates (75) hat mit einem Auftritt in Los Angeles für Aufsehen gesorgt. Bei einer Veranstaltung des Senders CBS in den Paramount Studios überraschte die Schauspielerin mit ihrem Gewichtsverlust. Deutlich erschlankt erschien die 75-Jährige zu dem Event in einem schwarzen Hosenanzug. Ihre schulterlangen Haare trug Bates, die gerade die Neuauflage von "Matlock" dreht, offen und glatt frisiert.

Bereits vor wenigen Wochen zeigte unter anderem die britische Zeitung "Mirror" Bilder vom Set ihres neuen TV-Projekts. Bei den Dreharbeiten zum CBS-Reboot von "Matlock" war deutlich zu sehen, wie viel Gewicht die Schauspielerin verloren hat. Von über 25 Kilo ist Medienberichten zufolge die Rede.

Kathy Bates lebt gesünder denn je

In einem Interview erklärte Bates über ihren Gewichtsverlust, dass gesundheitliche Gründe dahintersteckten. Sie erzählte "Extra": "Ich war mit Diabetes konfrontiert – es liegt in meiner Familie – und ich wollte wirklich nicht damit leben." Die Schauspielerin fügte hinzu: "Ich bin so gesund wie seit Jahren nicht mehr und ich bin so dankbar – es ist ein Wunder."

Auch wie sie abgenommen hat, verriet sie: "Nachdem man 20 bis 30 Minuten lang gegessen hat, hört man einen unwillkürlichen Seufzer. Das ist eine Kommunikation zwischen Magen und Gehirn, die dir sagt, dass du genug gegessen hast… und was ich entdeckt habe, ist, wenn du auf diesen Seufzer hörst und den Teller für nur fünf Minuten wegschiebst, merkst du, dass du satt bist und nicht mehr essen musst."

Sie folgt auf Andy Griffith

In der Neuauflage der berühmten Krimireihe "Matlock" wird Oscarpreisträgerin Kathy Bates laut Medienberichten die Strafverteidigerin Madeline Matlock darstellen. Sie folgt damit auf Schauspieler Andy Griffith (1926-2012), der den berühmten TV-Juristen Benjamin "Ben" Matlock von 1986 bis 1995 in neun Staffeln und fast 200 Episoden verkörperte.