Seit zwei Monaten in anderem Haus? Aus und vorbei? Ben Affleck soll seine Sachen gepackt haben

Ben Affleck soll seit Wochen nicht mehr mit Jennifer Lopez zusammenleben. (wue/spot)

SpotOn News | 28.06.2024, 21:25 Uhr

Die Gerüchteküche brodelt weiter: Ben Affleck soll angeblich all seine Dinge aus einer gemeinsamen Villa geholt haben, als Jennifer Lopez in Europa war.

Seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte, dass die Beziehung von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) in einer Krise stecken soll. Schon seit Wochen leben die beiden angeblich getrennt voneinander. Laut eines US-Berichts soll der Hollywoodstar jetzt sogar all seine Sachen aus einer gemeinsamen Villa in Beverly Hills geholt haben, bevor seine Ehefrau von einem Solo-Trip nach Europa zurückgekehrt ist. Lopez hatte kürzlich fernab der Krisengerüchte einen Italien-Urlaub ohne Affleck genossen und sich auch im Rahmen der Pariser Modewoche gezeigt.

"Er ist jetzt seit etwa zwei Monaten dort"

Affleck soll einem anderen Insider zufolge in einer Mietunterkunft in Brentwood, einem Stadtteil von Los Angeles, wohnen, wie das Magazin "People" berichtet. "Er ist jetzt seit etwa zwei Monaten dort", erzählt die anonyme Quelle. Ihm scheine es demnach gut zu gehen, er besuche täglich sein Büro und verbringe zudem Zeit mit seinen Kindern.

"People" hatte im vergangenen Monat bereits unter Berufung auf Insider geschrieben, dass das Paar getrennt voneinander lebe, wenn sich beide in Los Angeles aufhalten. Unter anderem auch das Promi-Portal "TMZ" hatte berichtet, dass Affleck in der Gegend gesehen worden sei und offenbar dort vermehrt übernachtet habe.

"Du weißt es doch besser"

Die Gerüchteküche brodelt seit Wochen. Spekulationen über ein angebliches Liebes-Aus wurden im Mai unter anderem dadurch befeuert, dass das Paar Berichten zufolge mehr als einen Monat lang nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Zudem sei Affleck mal mit und mal ohne Ring am Finger gesichtet worden. Bisher haben sich weder er noch Lopez ausführlich zu den Gerüchten geäußert. Während eines Pressetermins zu ihrem neuen Film "Atlas" mit den Gerüchten konfrontiert, erklärte die Sängerin und Schauspielerin aber knapp: "Du weißt es doch besser."

Affleck und Lopez waren von 2002 bis 2004 zusammen. 2021 gaben sie ihrer Liebe eine neue Chance und heirateten im Juli 2022 in Las Vegas. Sie brachte die Zwillinge Emme und Max aus einer vorangegangenen Ehe mit Marc Anthony (55) in die aufgeflammte Beziehung zu Affleck, er teilt sich mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) drei Kinder: Violet, Seraphina und Samuel.