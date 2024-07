Stars Kathy Bates: Altersdiskriminierung in Hollywood

Kathy Bates - July 2024 - TCA Summer Press Tour- Langham Huntington - CA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2024, 08:00 Uhr

Kathy Bates glaubt, dass es in Hollywood „eine Menge Altersdiskriminierung“ gibt.

Die 76-jährige Schauspielerin aktuell jetzt die Rolle der Anwältin Madeline Matlock in der Neuauflage der Rechtsdrama-Serie ‘Matlock’ aus den 1980er Jahren – in der Andy Griffith die Titelrolle des Ben Matlock übernahm. Sie erklärte, dass sie nie damit gerechnet hätte, eine solche Rolle in diesem Stadium ihrer Karriere zu bekommen. – wegen der Art und Weise, wie die Gesellschaft jemanden in ihrem Alter in der Branche sieht.

Während einer Frage-und-Antwort-Runde mit ihren ‚Matlock‘-Kollegen in Pasadena, Kalifornien, erklärte sie: „Eine Frau in meinem Alter würde niemals eine solche Rolle bekommen, niemals. Die Komplexität, das Schreiben. Es gibt viel Altersdiskriminierung, und ich bin nur daran interessiert, die beste Arbeit zu machen, die ich machen kann.”

Die ‘Titanic’-Darstellerin hatte zu Beginn ihrer Karriere Erfolg am Theater, wechselte und erst relativ spät zum Film. Sie spielte kleinere Rollen in Filmen bis sie 1990 für ihre Rolle als psychopathische Krankenschwester Annie Wilkes in dem Thriller ‘Misery’ einen Oscar gewann. In den letzten Jahren hat Kathy hat sich Bates vor allem auch um ihre Gesundheit gekümmert. Sie hat rund 30 Kilogramm abgenommen, nachdem sie festgestellt hatte, dass es in ihrer Familie eine Vorgeschichte von Diabetes gibt. Sie erzählte Extra: „Ich hatte mit Diabetes zu kämpfen – das liegt in meiner Familie – und ich wollte wirklich nicht damit leben.”