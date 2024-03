Zurück im TV Neue Ausgabe der „Beatrice Egli Show“ kommt im Frühling

"Die Beatrice Egli Show" wurde im April 2022 zum ersten Mal ausgestrahlt. (nah/spot)

SpotOn News | 08.03.2024, 14:44 Uhr

"Die Beatrice Egli Show" kehrt mit einem "Feuerwerk der Gefühle" zurück ins TV. Nun wurde der Starttermin und die ersten Details zur Schlagershow offiziell verkündet.

Die Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin Beatrice Egli (35) wird in wenigen Wochen bereits zum fünften Mal ihre Samstagabend-Sendung "Die Beatrice Egli Show" präsentieren können. Wie die verantwortlichen Sender bekannt gaben, wird die neueste Ausgabe am 6. April ausgestrahlt werden. Die Show startet zur gewohnten Uhrzeit um 20:15 Uhr und wird zunächst auf den Sendern SWR, MDR und NDR gezeigt. Am 18. Mai gibt es die Show dann auch im Schweizer Fernsehprogramm im SRF zu sehen.

Beatrice Egli will ein "Feuerwerk der Emotionen"

Egli selbst kann den neuen Termin kaum abwarten: "Es ist absolut fantastisch, auch bei meiner kommenden Show die aktuell erfolgreichsten Stars der deutschen Musikszene auf meiner Bühne begrüßen zu dürfen." Der Schlagerstar freue sich auf ein "Feuerwerk der Emotionen". "Aber ich habe auch wieder die ganz leisen und überraschenden Momente für mein Publikum mit dabei, die unter die Haut gehen", verspricht die 35-Jährige.

Das sind die diesjährigen Gäste

Die Sängerin wird zahlreiche Musiker und Musikerinnen in ihrer Show begrüßen: "Meiner Einladung sind Superstars wie Kerstin Ott, Semino Rossi, Ben Zucker und Howard Carpendale gefolgt." Mit dabei sind nicht nur deutsche Stars, sondern auch internationale Berühmtheiten. Unter anderem der kanadische Pianist und Sänger Michael Kaeshammer (47) und Alexander Eder (25). Auch die diesjährige Dschungelkönigin Lucy Diakovska (47) wird auftreten.