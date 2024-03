Album angekündigt Neue Musik: Shawn Mendes kündigt Comeback nach seiner Krise an

Nach einer längeren Auszeit erfreut Shawn Mendes seine Fans mit vielversprechenden Neuigkeiten. (tj/spot)

SpotOn News | 08.03.2024, 21:46 Uhr

Im Jahr 2022 hatte Pop-Star Shawn Mendes seine Tour wegen psychischer Probleme abgebrochen. Nun meldet er sich mit der Ankündigung eines neuen Albums und kommender Konzerte zurück.

Nach rund zwei Jahren zeigt sich Shawn Mendes (25) endlich wieder bereit für weitere Karriere-Höhepunkte. Zum großen Entsetzen seiner Fans hatte der kanadische Sänger im Juli 2022 aufgrund von akuten psychischen Problemen seine gesamte Welt-Tournee absagen müssen und sich selbst eine Auszeit verschrieben. Wie er seinerzeit in einem Instagram-Post erklärte, sei ihm nach der durch die Corona-Pandemie bedingten Pause zunächst nicht klar gewesen, wie schwer es für ihn sein würde, sich bei Konzerten wieder einem riesigen Publikum auszusetzen.

Shawn Mendes startet wieder durch

Fast zwei Jahre später meldete sich Mendes am 7. März auf Instagram bei seinen Fans mit guten Neuigkeiten zurück. Dort schrieb er: "Es ist wirklich lange her, dass ich das letzte Mal live gespielt habe und ich bin so aufgeregt, dass ich am 22. September als Headliner bei Rock In Rio auftreten werde. Ich habe es so sehr vermisst, auf der Bühne zu stehen und euch alle persönlich zu sehen!" Doch damit nicht genug: "Ich habe auch an einem neuen Album gearbeitet und ich kann es kaum erwarten, diese neuen Songs live für euch zu spielen."

Shawn Mendes ist nicht nur für Hits wie "Treat You better" oder "Stitches" bekannt, sondern auch für seine einstige Beziehung mit der Sängerin und Schauspielerin Camila Cabello (27). Die beiden galten zwischen 2019 und 2021 bis zu ihrer Trennung als absolutes Traumpaar der Pop-Welt. Im April 2023 kam es zwischen den beiden zu einem temporären Liebes-Comeback, das allerdings nur von kurzer Dauer war.