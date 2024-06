Stars Camila Cabello: Beziehung mit Shawn Mendes sollte sie nicht definieren

Shawn Mendes and Camila Cabello Global Citizen Live Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2024, 13:06 Uhr

Die Sängerin hatte Angst davor, nur im Doppelpack mit ihrem damaligen Freund wahrgenommen zu werden.

Camila Cabello befürchtete, dass ihr Duett mit Shawn Mendes dazu führen könnte, dass sie in ihrer Identität feststecken würde.

Die 27-jährige Popsängerin erzählt, dass ihre Hits oft ein Eigenleben entwickeln. Sie habe nicht gewollt, dass ihre öffentlichkeitswirksame Romanze mit dem Singer-Songwriter sie definiert.

Über ihren gemeinsamen Song ‚Señorita‘ verrät Camila im Gespräch mit dem Magazin ‚Complex‘: „Ich glaube, man macht sich immer Sorgen, wenn ein Song so groß wird, dass er größer wird als man selbst. Ich finde es natürlich toll, dass sie so groß und erfolgreich waren. Aber es bringt die Leute dazu, dich in einem bestimmten Licht zu sehen. Ich war in einer sehr öffentlichen Beziehung und als Frau denkt man: ‚Ich will nicht, dass dieses Pärchen-Ding meine neue Identität wird.'“

Die ‚Havana‘-Hitmacherin gab kürzlich zu, dass sich ihr Liebes-Comeback mit Shawn „nicht richtig anfühlte“. Die beiden ließen ihre Romanze 2023 kurz wieder aufleben, nachdem ihre Beziehung zwei Jahre davor zerbrochen war. Auf die Frage, warum es beim zweiten Anlauf nicht klappte, offenbarte sie im ‚Call Her Daddy‘-Podcast: „Du hast einfach das Gefühl, dass es nicht passt, dass es sich nicht richtig anfühlt. Zum Glück war ich in einer Phase meines Lebens, in der ich weniger Zeit brauchte, um das zu erkennen. Wir brauchten beide weniger Zeit, um zu sagen: ‚Das fühlt sich nicht richtig an und wir müssen uns nicht so sehr anstrengen, damit es funktioniert. Es ist alles gut.'“