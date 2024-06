Romanverfilmung "Resistor" Neue Rolle in Sci-Fi-Film: Will Smiths Comeback nimmt Fahrt auf

Meldet sich eindrucksvoll zurück in der Traumfabrik: Will Smith. (stk/spot)

SpotOn News | 19.06.2024, 16:46 Uhr

Nach dem erfolgreichen Kinostart von "Bad Boys 4" zeichnet sich ab, dass das Kinopublikum Will Smith für seine Oscar-Schelle verziehen hat. Der Lohn scheint eine weitere Hauptrolle zu sein, dieses Mal in einem ambitionierten Sci-Fi-Film.

Derzeit treibt Will Smith (55) an der Seite von Martin Lawrence (59) wieder als "Bad Boy" Mike Lowrey sein rechtschaffenes Unwesen im Kino. Und weil er das rund zwei Jahre nach seiner Oscar-Ohrfeige gegen Komiker Chris Rock (59), die Smith seither selbst schallend aus Hollywood geklatscht hatte, sehr erfolgreich tut, scheinen nun auch wieder die Rollen-Angebote anzuflattern. So berichtet die US-amerikanische Branchenseite "Deadline", dass Smith die Hauptrolle in einem ambitionierten Science-Fiction-Thriller namens "Resistor" zugesprochen bekommen hat.

Dabei handele es sich um eine Verfilmung des Romans "Influx" von Daniel Suarez, der 2014 erschienen war. Darin macht ein Physiker – im Film gespielt von Smith – eine Entdeckung, die die Menschheit buchstäblich auf den Kopf stellen könnte. Weil eine mächtige Organisation jedoch etwas dagegen hat, dass sich besagte Entdeckung ihren Weg an die Öffentlichkeit bahnt, befindet sich Smiths Charakter plötzlich im Kampf gegen eine weitreichende Verschwörung.

Smith ist einer der Produzenten

Eric Singer, der unter anderem am Skript zum Megahit "Top Gun: Maverick" mitschrieb, wird laut des Berichts das Drehbuch zu "Resistor" verfassen. Zur Wahrheit hinter Smiths Casting für die Hauptrolle gehört aber, dass er selbst als einer der Produzenten fungiert – und folglich wohl auch einen Teil zu der Entscheidung beitragen konnte. Dies ist auch bei weiteren Filmprojekten der Fall, die sich laut Branchenseite "IMDb" derzeit mit Smith in der Mache befinden – darunter ein Remake der Komödie "Ein Ticket für zwei" gemeinsam mit Kevin Hart (44) und die Fortsetzung seines Films "I Am Legend".

Fakt ist aber auch, dass Will Smith mit seinem ersten nach dem Oscar-Eklat gedrehten Film, der vor zwei Wochen gestartete "Bad Boys 4: Ride or Die", bereits national wie international ein kommerzieller Achtungserfolg gelang. Die Seite "Box Office Mojo" beziffert die weltweiten Einnahmen der Action-Komödie auf derzeit rund 220 Millionen US-Dollar, in den kommenden Wochen dürfte diese Summe noch um einiges wachsen.