Film Matt Damon: In Gesprächen für Christopher Nolans neuen Film

Matt Damon - premiere of "The Instigators - Apple TV - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2024, 18:00 Uhr

Matt Damon soll sich Berichten zufolge in Gesprächen für Christopher Nolans neuen Film befinden.

Der 54-jährige Filmemacher beginnt mit den Plänen für seinen nächsten Film, die Fortsetzung des Oscar-Gewinners ‚Oppenheimer‘, wobei er für das bisher unbetitelte Projekt mit einem bekannten Gesicht erneut zusammenarbeiten könnte.

Berichten von ‚Deadline‘ zufolge kehrt Nolan für den Film zu Universal zurück und plant eine IMAX-Veröffentlichung für Juli 2026. Es wird angenommen, dass Damon in dem Film mit von der Partie sein wird, was das dritte Mal wäre, dass die beiden zusammenarbeiten. Neben ‚Oppenheimer‘ aus dem letzten Jahr war der 54-jährige Schauspieler zuvor in ‚Interstellar‘ aus dem Jahr 2014 zu sehen. Das heißt, dass er neben Christian Bale und Cillian Murphy als Schauspieler mindestens dreimal mit Nolan zusammengearbeitet hat. Die Handlungsdetails und die offizielle Besetzung des neuen Films werden bisher geheim gehalten. Nolan erklärte zuvor, dass er sich als Regisseur ständig anpassen müsse und keine der Ideen, die er als Kind hatte, tatsächlich in die Tat umgesetzt hat. In einem Interview gegenüber dem ‚Empire‘-Magazin verriet Nolan: „Als junger Mann hatte ich eine Liste mit 12 oder 13 Filmen, egal wie viele ich ausgearbeitet hatte … Ich hatte viele Ideen und viele sehr konkrete Dinge, die ich machen wollte. Und wenn ich zurückschaue, dann habe ich keine davon umgesetzt; sie haben sich alle geändert. Wenn man im Filmgeschäft zu weit im Voraus plant, berücksichtigt man nicht den Treibsand der Kultur unter den Füßen … (Das Kino) entwickelt sich weiter.”