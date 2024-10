Film Will Smith und Michael Bay: Zusammenarbeit an neuem Netflix-Film

Will Smith - November 2022 - Avalon - Emancipation Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2024, 12:00 Uhr

Die Stars werden sich für einen neuen Netflix-Film erneut zusammentun.

Will Smith und Michael Bay werden sich für einen neuen Netflix-Film erneut zusammentun.

Der 56-jährige Schauspieler ist im Jahr 1995 erstmals von dem 59-jährigen Bay inszeniert worden, als sie gemeinsam an ‚Bad Boys‘ arbeiteten, wobei das Duo für ein neues Projekt jetzt wieder zusammenarbeiten wird.

Berichten von ‚Deadline‘ zufolge soll Bay in Verhandlungen stehen, den Actionfilm ‚Fast and Loose‘ für das Streaming-Unternehmen zu drehen. Der neue Film handelt von einem Mann, der ohne Erinnerungen in Tijuana aufwacht und dann damit beginnt, sich wieder langsam an bestimmte Dinge aus seinem Leben zu erinnern. Er kommt zu dem Schluss, dass er ein Doppelleben als verdeckter CIA-Agent und Gangsterboss führte. Smith wird den Film zusammen mit Kelly McCormick und David Leitch für 87North produzieren. Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner und Eric Pearson sind für das Drehbuch des Projekts verantwortlich, wobei die Nachrichten über Smiths mögliche Beteiligung an dem Film kommen, nachdem er vor kurzem aus der Besetzung von ‚Sugar Bandits‘ ausstieg. Im vergangenen Monat wurde bekanntgegeben, dass Smith den Film wegen Terminkonflikten verlassen hatte, aber der ‚Independence Day‘-Star und seine Produktionsfirma Westbrook werden weiterhin an dem Actionfilm mit einem großen Budget beteiligt sein. Westbrook versucht angeblich, Smiths Rolle neu zu besetzen und plant weiterhin, ‚Sugar Bandits‘ im nächsten Jahr zu drehen.