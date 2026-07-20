Stars Neue Show ‚Dschungel Divas – Jede Versuchung kostet‘: Diese Diven sind dabei

Micaela SchÃ¤fer - Oktoberfest September 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2026, 14:00 Uhr

Diese Diven sind in der neuen Show 'Dschungel Divas – Jede Versuchung kostet' dabei.

Sat.1 und Joyn schicken ab dem 3. August zehn prominente Reality-Stars in den Dschungel.

In der neuen Show ‚Dschungel Divas – Jede Versuchung kostet‘ kämpfen ausschließlich Frauen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Der Haken: Jeder Luxusmoment hat seinen Preis. Gönnt sich eine Kandidatin etwa ein Beauty-Treatment, ein Schaumbad oder andere Annehmlichkeiten, wird der entsprechende Betrag direkt von der gemeinsamen Gewinnsumme abgezogen. Der Sender spricht vom „wohl härtesten Ladys-Only-Dschungelcamp“.

Nun steht auch fest, welche prominenten Teilnehmerinnen sich auf das ungewöhnliche Experiment einlassen. Mit dabei ist laut ‚DWDL‘ Erotikmodel Micaela Schäfer, die bereits in zahlreichen Reality-Formaten für Schlagzeilen sorgte. Ebenfalls in den Dschungel zieht Giulia Siegel, die seit Jahren als DJ und TV-Persönlichkeit erfolgreich ist. Reality-erfahren ist auch Kate Merlan, die sich mit ihrer direkten Art regelmäßig in den Mittelpunkt rückt. Komplettiert wird das Feld unter anderem von janina youssefian, die einst durch einen Promi-Skandal bundesweit bekannt wurde. Außerdem wagt Jessica Delion, die Joyn selbst als „Reality-Rampensau“ beschreibt, den Sprung ins Camp. Mit Pinar Sevim, bekannt aus der ‚taff Teenie-WG‘, sowie Ingrid Pavic, die durch ‚Big Brother‘ einem breiten Publikum bekannt wurde, sind zwei weitere erfahrene TV-Gesichter vertreten.

Auch Christin Okpara, die unter anderem durch ‚Are You The One?‘ Bekanntheit erlangte, gehört zur Besetzung. Hinzu kommen Social-Media-Star Bellydah sowie Jennifer Iglesias, Gewinnerin von ‚Love Island‘. Gemeinsam müssen die zehn Kandidatinnen entscheiden, ob sie für Komfort und Luxus auf einen Teil des möglichen Gewinns verzichten oder den Entbehrungen des Dschungels trotzen.

Produziert wird das neue Reality-Format von Redseven Entertainment. Ausgestrahlt wird ‚Dschungel Divas – Jede Versuchung kostet‘ ab dem 3. August immer montags um 22.15 Uhr in Sat.1 sowie auf Joyn. Direkt zuvor läuft die zweite Staffel von ‚Villa der Versuchung‘, deren Konzept ebenfalls auf kostspieligen Versuchungen basiert. Damit setzt ProSiebenSat.1 an einem Abend gleich auf zwei Reality-Formate, bei denen Selbstbeherrschung bares Geld wert ist.