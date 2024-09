120 Stunden Leben im Dunkeln Neue Show „Licht aus“: Pietro Lombardi stellt sich der Herausforderung

Pietro Lombardi nimmt an der neuen Amazon-Prime-Show "Licht aus" teil: Darin leben acht prominente Kandidaten 120 Stunden in kompletter Dunkelheit. (the/spot)

SpotOn News | 12.09.2024, 13:03 Uhr

In einer neuen Amazon-Prime-Video-Show wagen acht Prominente ein mutiges Experiment: In "Licht aus" stellen sich unter anderem Pietro Lombardi und Luna Schweiger einem Leben in kompletter Dunkelheit.

Ende Oktober schaltet Amazon Prime Video für acht Prominente das "Licht aus". Jetzt steht auch endlich fest, welche bekannten Gesichter sich der Herausforderung stellen werden, fünf Tage komplett im Dunkeln zu leben. Auf dem Instagram-Account von Prime Video Deutschland wurde am Donnerstag (12. September) das offizielle Plakat zur neuen Show veröffentlicht.

Pietro Lombardi und Luna Schweiger stellen sich der Herausforderung

Darauf ist zu sehen, dass unter anderem Pietro Lombardi (32) an dem gewagten TV-Experiment teilnimmt. Neben dem Sänger versuchen sieben weitere prominente Teilnehmer und Teilnehmerinnen 120 Stunden ohne Licht zu überstehen und dabei verschiedene Aufgaben zu bewältigen. Mit dabei sind zudem die Moderatoren Jeannine Michaelsen (42) und Jochen Schropp (45), Til Schweigers Tochter Luna Schweiger (27), die Stand-up-Comedians Negah Amiri (31) und Timur Turga sowie Markus Söders Tochter Gloria Burkandt (25) und Schauspieler Gedeon Burkhard (55).

Ein kurzer Clip zeigt zum einen Moderator Steven Gätjen (51) im Kontrollraum sowie die Kandidaten kurz bevor das Licht ausgeht. "Oh mein Gott, es ist ja wirklich dunkel", hört man einen von ihnen sagen, nachdem es finster geworden ist.

Prime Video hatte die neue Reality-Show im Februar bereits angekündigt. Die Idee: Bei "Licht Aus" müssen acht Stars 120 Stunden in absoluter Dunkelheit verbringen. Die sechs Episoden werden von Steven Gätjen moderiert und sind ab dem 31. Oktober abrufbar.

Im Dunkeln müssen die Kandidaten zahlreiche Tests und Aufgaben überstehen und die womöglich vorhandene Angst vor der Dunkelheit überwinden. Wie Prime Video weiter mitteilte, können die Zuschauer das Geschehen dank Infrarot und Nachtsichtkameratechnik verfolgen.

Der Sieger erhält den "Licht Aus"-Pokal

In verschiedenen Spielen können die Prominenten Privilegien gewinnen – etwa einen kurzen Aufenthalt in einem Lichtraum. Doch die Tests dürften durchaus eine Herausforderung darstellen, schließlich muss alles im Dunkeln absolviert werden. Da kann selbst das Löffeln einer Suppe schwierig werden. Wer es in der Dunkelheit nicht mehr aushält, soll die Show übrigens jederzeit freiwillig verlassen können.

Wer aber die gesamte Zeit übersteht, hat laut Prime Video die Möglichkeit, den "Licht Aus"-Pokal zu gewinnen. Über den Sieger sollen die verbliebenen Teilnehmer entscheiden. Aus einem Kontrollraum werden Moderator Steven Gätjen und Psychologin Sandra Sangsari die Lage im Auge behalten und für die Zuschauer erklären.