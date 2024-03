"Licht Aus" ab Ende 2024 bei Prime Video Neue Show mit Steven Gätjen: Stars müssen 120 Stunden im Dunkeln leben

Moderator Steven Gätjen zeigt sich beim Drehstart zu "Licht Aus" gut gelaunt im Kontrollraum. (ae/spot)

SpotOn News | 29.02.2024, 15:16 Uhr

Wer Angst vor der Dunkelheit hat, für den dürfte diese Show zur echten Herausforderung werden: Acht Prominente versuchen, 120 Stunden ohne Licht zu überstehen. "Licht Aus" soll Ende 2024 auf Prime Video zur Verfügung stehen.

Prime Video hat eine neue Reality-Show mit Prominenten angekündigt. Die Idee: Bei "Licht Aus" müssen acht Stars 120 Stunden in absoluter Dunkelheit verbringen. Welche das sind, ist noch nicht bekannt. Dafür wurden einige andere Details verraten: Die sechs Episoden werden von Steven Gätjen (51) moderiert und sollen Ende des Jahres gezeigt werden.

Infrarot und Nachtsichtkameratechnik

Wie der Streamingdienst am 29. Februar mitgeteilt hat, ist der Drehstart in Köln erfolgt. In sechs Episoden stellen sich acht Prominente "der ultimativen Herausforderung", fünf Tage komplett ohne Licht zu überstehen. Im Dunkeln müssen die Kandidaten zahlreiche Tests und Aufgaben überstehen und die womöglich vorhandene Angst vor der Dunkelheit überwinden. Wie Prime Video weiter mitteilte, können die Zuschauer das Geschehen dank Infrarot und Nachtsichtkameratechnik verfolgen.

Der Sieger erhält den "Licht Aus"-Pokal

In verschiedenen Spielen können die Prominenten Privilegien gewinnen – etwa einen kurzen Aufenthalt in einem Lichtraum. Doch die Tests dürften durchaus eine Herausforderung darstellen, schließlich muss alles im Dunkeln absolviert werden. Da kann selbst das Löffeln einer Suppe schwierig werden. Wer es in der Dunkelheit nicht mehr aushält, soll die Show übrigens jederzeit freiwillig verlassen können.

Wer aber die gesamte Zeit übersteht, hat laut Prime Video die Möglichkeit, den "Licht Aus"-Pokal zu gewinnen. Über den Sieger sollen die verbliebenen Teilnehmer entscheiden. Aus einem Kontrollraum werden Moderator Steven Gätjen und Psychologin Sandra Sangsari die Lage im Auge behalten und für die Zuschauer erklären.

Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals Amazon MGM Studios, betont: "'Licht Aus' ist ein packendes, überraschendes, aber auch humorvolles Experiment, das mit unseren Ängsten im Dunkeln spielt und die Teilnehmenden damit konfrontiert." Das sei "Entertainment pur".