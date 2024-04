Eko Fresh und Co. Neue Staffel startet: Diese Musiker sind bei „Sing meinen Song“ dabei

Sechs Künstler und ein Stargast tauschen ihre Songs. (eyn/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 15:31 Uhr

Am 23. April startet die elfte Staffel "Sing meinen Song". Gastgeber ist bereits zum vierten Mal Johannes Oerding. Die anderen sechs Ausnahmekünstler plus einem Specialguest sind erstmals beim Tauschkonzert dabei und werden die größten Hits ihrer Kollegen interpretieren.

Johannes Oerding (42) lädt wieder nach Südafrika ein. Am 23. April (um 20:15 Uhr bei VOX) geht "Sing meinen Song" in die elfte Staffel. Bereits seit 2014 begeistert das Format die Zuschauer Jahr für Jahr mit seinen musikalischen Höhepunkten, den privaten Einblicken in das Leben der Künstler und allerlei Gänsehautmomenten. Zum vierten Mal ist Oerding der Gastgeber und leitet durch die Abende.

Bei dem Tauschkonzert wird jedem Musiker ein eigener Abend gewidmet. Jeder der anderen Teilnehmer covert ein Lied des Künstlers und lässt es so in ganz anderen Tönen erklingen. Sechs neue Gesichter haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Hits ihrer Kollegen zu interpretieren. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr aber auch einen Stargast, der nur an einem Abend auftaucht. Das sind die Teilnehmer der elften Staffel "Sing meinen Song":

Eva Briegel

Der erste Abend dreht sich ganz um Eva Briegel (45). Besser bekannt ist die gebürtige Leonbergerin als Frontfrau der Pop-Rock-Band Juli. Mit ihr feierte sie Anfang der 2000er-Jahre riesige Erfolge. Schon ihre erste Single "Die perfekte Welle" hielt sich ein halbes Jahr in den deutschen Charts. In der Kategorie Musik national gewann Juli 2006 einen Bambi. Briegel ist mit Andy Penn (45), dem Gitarristen der Band MIA, liiert. Die beiden haben eine Tochter und wohnen in Berlin.

Tim Bendzko

Am zweiten Abend werden die Songs von Tim Bendzko (39) vorgetragen. Der Sänger studierte evangelische Theologie in Berlin, brach das Studium aber nach fünf Semestern ab. Nach einem kurzen Intermezzo mit den Söhnen Mannheims feierte er 2011 den Durchbruch mit seinem Debütalbum "Wenn Worte meine Sprache wären". Es folgten zahlreiche weitere deutschsprachige Pop-Hits, Auszeichnungen und Tourneen. Im TV ist Bendzko ein alter Hase: Er saß bereits in der Jury von "The Voice Kids" und nahm bei "The Masked Singer" oder "Schlag den Star" teil.

Sammy Amara

Sammy Amara (45) kommt aus dem Genre des Punkrock. Er ist Frontman der Band Broilers, die bereits seit 30 Jahren besteht. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Musikstil der Düsseldorfer Musiker von Oi! und Punk in Richtung Rock, stark vertreten sind auch Einflüsse aus Rockabilly und Ska. Größere Bekanntheit erlangten die Broilers als Vorband der Toten Hosen. Inzwischen füllen sie alleine Hallen und sind gern gesehene Gäste auf Festivalbühnen. Amara arbeitet nebenbei als Grafikdesigner.

Specialguest Peter Maffay

Peter Maffay (74) gibt sich nur für den dritten Abend in Südafrika die Ehre. Der gebürtige Rumäne wanderte mit 14 Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland aus. Heute gehört er zu den erfolgreichsten Sängern des Landes. Seinen ersten großen Hit landete er 1970 mit dem Song "Du", der der größte deutschsprachige Hit des Jahres wurde. Bis heute hat Maffay mehr als 40 Millionen Tonträger verkauft und mit seinem Märchen "Tabaluga" tausende Kinderaugen zum Strahlen gebracht. Auch privat war einiges los im Hause Maffay: Er ist zum fünften Mal verheiratet und hat drei Kinder.

Emilio Sakraya

Wesentlich neuer im Geschäft ist der Berliner Emilio Sakraya (27), der unter dem Künstlernamen Emilio auftritt. Er startete seine Karriere als Schauspieler und wirkte unter anderem bei den Kinofilmen "Zeiten ändern dich", "Bibi und Tina" und "Kalte Füße" mit. 2016 brachte er seine erste Single "Down by the Lake" auf den Markt, damals noch in englischer Sprache. Schnell wechselte er zu deutschen Pop-Songs. Bisher hat Sakraya zwei Alben herausgebracht und ist zum absoluten Mädchenschwarm avanciert.

Eko Fresh

Abend sechs widmet sich Eko Fresh (40) und seinen Hits. Der gebürtige Kölner begann schon mit 15 Jahren zu rappen und Songs zu schreiben. 2003 feierte er seine ersten Erfolge, nachdem ihn Kool Savas gepusht hatte. 2013 gelangte er mit seinem siebten Soloalbum "Eksodus" dann erstmals an die Spitze der Charts. Eko Fresh, der gebürtig Ekrem Bora heißt, ist auch als Schauspieler tätig und gern gesehener Gast in TV-Shows. Mit seiner Frau Sarah hat er einen Sohn.

Joy Denalane

Den letzten Tauschabend bekommt Joy Denalane (50). Die Soul- und R&B-Sängerin wurde einem größeren Publikum bekannt, nachdem sie 1999 an der Single "Mit dir" der Hip-Hop-Band Freundeskreis mitgearbeitet hatte, die zum Sommerhit des Jahres wurde. Mit dem Bandmitglied Max Herre (50) ist Denalane bis heute liiert und hat zwei Söhne. 2002 erschien ihr Debütalbum "Mamani", in dem sie angloamerikanische und afrikanische Musik mit deutschen Texten verbindet. Denalane hat bis jetzt sechs Alben veröffentlicht und wird "Queen of German Soul" genannt.