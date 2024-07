Nach einer Woche Neuer Erfolg: „Deadpool & Wolverine“ spielt halbe Milliarde Dollar ein

Deadpool (li.) und Wolverine sind ein erfolgreiches Kino-Duo. (jom/spot)

SpotOn News | 31.07.2024, 16:36 Uhr

Das Marvel-Werk "Deadpool & Wolverine" kann sich über den nächsten Meilenstein freuen. Nach einer Woche hat der Film schon die halbe Milliarde Dollar geknackt.

"Deadpool & Wolverine" ist seit dem 24. Juli im Kino zu sehen. Der Marvel-Streifen mit Ryan Reynolds (47) als Deadpool und Hugh Jackman (55) als Mutant Wolverine lässt bereits jetzt die Kinokassen klingeln. Wie "Deadline" am Dienstag (30. Juli) berichtete, stand der Film zu dem Zeitpunkt bei 496,3 Millionen US-Dollar an weltweiten Einnahmen. Mit 260,5 US-Dollar spielte er mehr auf internationaler Ebene als in den USA ein. Mittlerweile hat der Marvel-Streifen demnach die halbe Milliarde US-Dollar geknackt.

An seinem ersten Wochenende eroberte "Deadpool & Wolverine" bereits sowohl in den USA als auch weltweit die Nummer eins der Kinocharts. Zunächst wurde berichtet, dass der Film in seinem Heimatmarkt 205 Millionen US-Dollar einspielte, global 438,3 Millionen. Disney erhöhte die Schätzungen von Sonntag noch einmal am Montag und brachte das Gesamtergebnis des Eröffnungswochenendes auf 444,1 Millionen Dollar. Das weltweite Startergebnis überholte damit "Avatar: The Way of Water" von 2022 mit 439 Millionen Dollar. "Das ist irgendwie schwer zu verarbeiten", erklärte "Deadpool"-Darsteller Ryan Reynolds in einer Instagram-Story. "Aber danke an alle, die sich den Film am Wochenende angesehen haben."

Darum geht es in "Deadpool & Wolverine"

Rund sechs Jahre nach den Ereignissen aus "Deadpool 2" hat der früher als Deadpool bekannte Wade Wilson (Reynolds) sein Superhelden-Dasein an den Nagel gehangen. Gemeinsam mit dem ehemaligen X-Force-Mitglied Peter (Rob Delaney, 47) verkauft er stattdessen Autos, die Beziehung zu seiner großen Liebe Vanessa (Morena Baccarin, 45) ist zerbrochen. Da tritt überraschend die Time Variance Authority auf den Plan und informiert Deadpool, dass er einen Wolverine (Jackman) finden muss, um das gesamte Universum zu retten.