Neuer ‚Harry Potter'-Star Dominic McLaughlin enthüllt Reaktion auf Brief von Daniel Radcliffe

Bang Showbiz | 02.12.2025, 09:00 Uhr

Der junge Schauspieler erhielt einen Brief von seinem Vorgänger, in dem ihm dieser alles Gute wünschte.

Dominic McLaughlin war völlig aus dem Häuschen, als er einen Brief von Daniel Radcliffe erhielt.

Der elfjährige Schauspieler übernimmt die Rolle des Harry Potter in der kommenden HBO-Neuverfilmung von J.K. Rowlings magischer Buchreihe. Dominic war fassungslos, als er eine Nachricht vom ursprünglichen „Jungen, der lebte“ bekam.

In der BBC-Sendung ‚Saturday Mash-Up! Live‘ enthüllte er: „Ich habe einen Brief vom Meister selbst bekommen, von Daniel Radcliffe. Es war verrückt. Ich saß im Zug zurück nach Glasgow, weil wir nach Hause fuhren, und mein Vater hat mich im Zug angestupst und mir einfach diesen Brief gegeben.“

Dominic erzählte weiter: „Ich habe ihn gelesen und am Ende stand: ‚Dan R‘. Ich bin durchgedreht, aber ich musste cool bleiben. Ich war ja im Zug.“ Der junge Schauspieler wurde auch nach den Dreharbeiten für die heiß erwartete Serie gefragt und betonte, die Arbeiten liefen „fantastisch“. Er ergänzte: „Es läuft wirklich gut. Ich habe mit allen gute Freundschaften geschlossen, es ist großartig, dort zu sein.“

Dominic wurde zusammen mit Alistair Stout als Ron Weasley und Arabella Stanton als Hermine Granger besetzt. Daniel Radcliffe hatte kürzlich enthüllt, dass er seinem Nachfolger in einer Art symbolischer „Stabübergabe“ schrieb. „Ich würde nicht sagen, dass irgendjemand, der Harry spielt, das tun muss. Aber ich kenne ein paar sehr nette Leute, die an der Produktion arbeiten, also habe ich Dominic geschrieben, ihm einen Brief geschickt, und er hat mir eine sehr liebe Nachricht zurückgeschickt“, verriet er in der Show ‚Good Morning America‘.

Der 36-Jährige wollte Dominic unbedingt alles Gute wünschen. „Ich wollte ihm nur schreiben: ‚Ich hoffe, du hast die beste Zeit überhaupt – noch besser als ich. Ich hatte eine großartige Zeit, aber ich hoffe, du hast eine noch bessere'“, verriet er.