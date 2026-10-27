Stars Neuer TV-Job von Herzogin Meghan war ‚einfache Entscheidung‘

Meghan Markle, Duchess of Sussex - 2026 Sundance Film Festival - "Cookie Queens" Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2026, 11:00 Uhr

Herzogin Meghan hat bestätigt, dass sie nach Australien reisen wird, um als Co-Moderatorin bei 'Junior MasterChef Australia' vor der Kamera zu stehen.

Herzogin Meghan musste nicht lange überlegen, als das Angebot für ihren neuen TV-Job kam.

Die 45-Jährige wird in Australien als Co-Moderatorin von ‚Junior MasterChef Australia‘ vor der Kamera stehen. Sie kann es kaum erwarten, mit den jungen Nachwuchstalenten in der Küche zu stehen. Schließlich kocht sie auch gerne mit ihren eigenen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry hat. Bereits im April war Meghan als Gast bei ‚MasterChef Australia‘ zu sehen. Als sie nun gefragt wurde, ob sie für die Nachwuchsausgabe zurückkehren wolle, habe sie nicht lange gezögert. In einem Statement erklärte sie: „Ich hatte im vergangenen April eine unglaubliche Zeit mit dem gesamten Team von MasterChef. Als man mich fragte, ob ich zurückkommen und mit dieser jungen Gruppe talentierter Nachwuchsköche arbeiten möchte, war es eine einfache Entscheidung.“

Meghan freue sich darauf, zu sehen, was die jungen Talente in der Küche zaubern. „Ich liebe es, mit meinen eigenen Kindern zu kochen. Es wird also großen Spaß machen, zu sehen, was diese jungen Stars in der Küche kreieren. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was sie auf den Tisch bringen!“, schwärmte die US-Amerikanerin. ‚MasterChef Australia‘-Jurorin Poh Ling Yeow wird die Sendung gemeinsam mit Meghan moderieren. Auch sie blickt der erneuten Zusammenarbeit entgegen. „Ich hatte Anfang dieses Jahres eine wunderbare Zeit bei den Dreharbeiten mit Meghan. Deshalb wird es eine echte Freude sein, sie wiederzutreffen. Ich kann es kaum erwarten, unsere kleinen kulinarischen Abenteurer kennenzulernen“, betonte die Köchin.

Anfang dieses Jahres war Meghan Gastjurorin in der australischen Kochshow. Damals wurde sie als „leidenschaftliche Feinschmeckerin mit weltweitem Einfluss“ angekündigt. Die ehemalige Schauspielerin ist erst kürzlich mit ihrer Familie von Kalifornien nach Großbritannien gezogen. Für ihren neuen Job wird sie nun mehrere Wochen in Melbourne verbringen. ‚Junior MasterChef Australia‘ soll eine jüngere Generation für das Kochen begeistern.

Im Sommer wurde Meghan außerdem mit einer möglichen Rolle in der Netflix-Krimiserie ‚The Gentlemen‘ von Guy Ritchie in Verbindung gebracht. Daraufhin kamen Spekulationen auf, die Besetzung könne ein PR-Manöver sein, um Aufmerksamkeit für die neueste Staffel der Serie zu erzeugen. Seit ihrem Ausstieg aus ‚Suits‘ im Jahr 2017 hat Meghan keine Rolle mehr in einer fiktionalen Produktion übernommen.