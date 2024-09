Kurzfilm produziert von Spike Lee Neues Nepobaby? Carys Zeta Douglas hat ihren ersten Film gedreht

Ans Blitzlichtgewitter hat sich Carys Zeta Douglas an der Seite ihrer berühmten Eltern längst gewöhnt - und offenbar Gefallen daran gefunden. (stk/spot)

SpotOn News | 30.09.2024, 17:01 Uhr

Carys Zeta Douglas, die Tochter von Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, hat ihren ersten großen Schritt in Richtung Hollywood gemacht. Trotz oder gerade wegen einer Warnung ihres weltberühmten Vaters.

"Es bleibt in der Familie" – das ist nicht nur der Filmtitel einer Komödie aus dem Jahr 2003, die gleich drei Generationen der Douglas-Schauspiel-Dynastie (Kirk, Michael und Cameron Douglas) vor der Kamera versammelte. Generell scheint es das Credo der berühmten Hollywood-Familie zu sein, deren Vorzeigepaar Michael Douglas (80) und Catherine Zeta-Jones (55) am vergangenen 25. September gemeinsam Geburtstag feierte und zusammen 135 Jahre alt wurde. Denn das größte Geschenk zu seinem 80. und ihrem 55. Ehrentag erhielten die beiden nun mit der Gewissheit, dass ihre Tochter Carys Zeta Douglas (21) den ersten eigenen Schritt in Richtung einer Hollywood-Karriere getätigt hat.

In der Tat ist der erste Film mit Carys Zeta Douglas in einer der Hauptrollen bereits abgedreht, wie sie selbst via Instagram verraten hat. Es handelt sich dabei um den Kurzfilm "F*ck That Guy" von Newcomerin Hanna Gray Organschi, die für Regie und Drehbuch verantwortlich zeichnete. Ein alter und Oscar-prämierter Hase der Traumfabrik war derweil so von dem Projekt überzeugt, dass er es als ausführender Produzent mitverantwortete: Regisseur Spike Lee (67), bekannt für seine sozialkritischen Filme wie "Do The Right Thing" und "Malcolm X".

Ein breites Publikum wird demnach schon bald die Gelegenheit bekommen, Carys Zeta Douglas in ihrer ersten Schauspielrolle zu bestaunen: Ihrem Post zufolge wird "F*ck That Guy" auf dem Proof Film Festival gezeigt, das vom 18. bis 20. Oktober in Los Angeles stattfindet.

Warnung von ihrem Vater

Den Wunsch, eines Tages selbst vor der Kamera zu stehen, hegte die 21-Jährige schon seit einigen Jahren. So hatte bereits im Jahr 2021 Catherine Zeta-Jones von den Schauspiel-Ambitionen ihrer Tochter gesprochen. Im damaligen Gespräch als Gast der "The Drew Barrymore Show" enthüllte sie zugleich die mahnenden Worte ihres Ehemannes an das gemeinsame Kind.

Video News

So müsse sie sich vor allem zu Beginn ihrer Karriere ein dickes Fell zulegen und sich der Tatsache bewusst sein, dass viele sie nur als "die Tochter von …" wahr- und womöglich nicht ernstnehmen. Und wer wüsste das besser als Michael Douglas, der selbst einige Zeit brauchte, um aus dem übergroßen Schatten seines berühmten Vaters Kirk "Spartacus" Douglas (1916-2020) zu treten.

Neben Sohn Cameron (45), den Michael Douglas mit in die Ehe brachte, haben die beiden noch den 24-jährgen Sohn Dylan (24). Dessen Karrierewunsch, wie könnte es anders sein: Hollywoodstar.