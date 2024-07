Film Neve Campbell: Comeback in ‚Scream 7‘

Bang Showbiz | 31.07.2024, 12:00 Uhr

Der Charakter der Darstellerin wird im Mittelpunkt des Horrorfilms stehen.

Sydney Prescott, die von Neve Campbell gespielt wird, wird im Mittelpunkt von ‚Scream 7‘ stehen. Die 50-jährige Schauspielerin spielte Sidney, die ins Visier eines Serienmörders gerät, im ersten Teil der gruseligen Filmreihe von 1996 und war für alle Fortsetzungen mit Ausnahme des sechsten Teils von 2023 auf die große Leinwand zurückgekehrt.

Neve freut sich darüber, für den nächsten Film der Reihe zurückzukehren, weil dieser zu seinen Wurzeln zurückkehrt, nachdem es in den letzten Filmen hauptsächlich um eine jüngere Generation von dem Mörder verfolgter Teenager ging. Campbell verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Wir werden Sidney folgen. Sie stellten mir das Konzept vor, und das ist der Grund, warum ich mitgemacht habe. Ich liebe diese Filme, es macht so viel Spaß, ein Teil davon zu sein, ich bin so dankbar für sie, ich hätte mir nie vorstellen können, Teil eines Films zu werden, der so viele Jahrzehnte überdauert.“ Neve, die noch kein endgültiges Drehbuch für den neuen Film erhielt, ist „aufgeregt“, dass die Fans sehen werden, was Filmemacher Kevin Williamson kreierte: „Die Fans sind verrückt, sie sind unglaublich und sehr leidenschaftlich bei diesen Filmen. Ich freue mich darauf, ihnen einen neuen Film zu bieten!“ Bisher sind noch keine weiteren Darsteller für die Fortsetzung bestätigt worden.