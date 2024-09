Musik New Kids On The Block geben Las Vegas-Residency für 2025 bekannt

New Kids On The Block - June 2024 - Magic Summer 2024 Tour - Pine Knob Music Theatre -Michigan-Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.09.2024, 10:27 Uhr

Die Popband hat sich eine Dauershow in Sin City gesichert - los geht's im nächsten Jahr.

New Kids On The Block werden ihre allererste Las Vegas-Residency spielen.

Die Popgruppe wird im nächsten Sommer nach Sin City kommen, um im Dolby Live auf dem Gelände des Park MGM Casino-Hotels eine Reihe von Konzerten mit dem Titel ‚The Right Stuff‘ zu geben. Stattfinden werden sie in zwei Blöcken vom 20. Juni bis zum 5. Juli 2025 sowie vom 1. November bis zum 15. November 2025.

Bandmitglied Donnie Wahlberg verriet in einem Statement: „Wir schätzen jede Gelegenheit, die wir bekommen, um für unsere Fans aufzutreten, aber eine Residency in Las Vegas gibt uns die Möglichkeit, unsere Performance und die Interaktion mit unseren Fans auf die nächste Stufe zu heben. Wir haben vor, alles zu maximieren, was das erstaunliche Dolby Live im Park MGM zu bieten hat, um das unglaublichste NKOTB-Konzert aller Zeiten zu gestalten.“

Der Sänger fügte hinzu: „Und wir werden alles nutzen, was Las Vegas zu bieten hat, um mehrere Events zu veranstalten, bei denen wir direkt mit unseren Fans in Kontakt treten können. Las Vegas wird nie wieder dasselbe sein, nachdem die New Kids und die Blockheads die Stadt übernommen haben.“

Die Band verkündete die Neuigkeiten bei einem Fan-Event in Las Vegas am Donnerstag (19. September). Am Wochenende folgt ein Auftritt beim iHeartRadio Music Festival. Tickets für die Las Vegas-Shows werden ab dem 27. September verkauft.