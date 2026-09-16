Musik New Order: Gillian Gilbert spricht über ihre Krebserkrankung

New Order's Gillian Gilbert - September 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2026, 11:00 Uhr

New Order: Gillian Gilbert spricht über ihre Krebserkrankung.

Gillian Gilbert von New Order hat öffentlich gemacht, dass sie an Krebs erkrankt ist.

Die 65-jährige Keyboarderin stellte zugleich klar, dass nicht ihr Ehemann und Bandkollege Stephen Morris schwer krank sei. Zuvor war es aufgrund eines Interviews des Schlagzeugers zu einem Missverständnis gekommen. Im Juni hatte New Order angekündigt, dass Gilbert und Morris aus gesundheitlichen Gründen vorerst nicht mit der Band auftreten würden. Bei einem Gespräch mit dem Magazin ‚Rolling Stone‘ hatte Morris im Vorfeld der gemeinsamen Aufnahme von New Order und Joy Division in die Rock and Roll Hall of Fame über ein ernstes gesundheitliches Problem gesprochen. Er erklärte, dieses hindere ihn daran, das Land für längere Zeit zu verlassen. Auf die Frage, ob er irgendwann zur Band zurückkehren werde, antwortete er: „Ich weiß es nicht. Ich möchte wirklich nicht näher darauf eingehen, worum es bei dieser Krankheit geht, aber sie ist ziemlich ernst. Es ist nichts, für das jemand eine Heilung finden wird.“

Gilbert sah sich nun veranlasst, die Aussagen ihres Mannes einzuordnen. In einem Instagram-Beitrag vom Dienstag, dem 15. September 2026, bedankte sie sich zunächst für die zahlreichen Nachrichten und Genesungswünsche. „Ich möchte ein Missverständnis aus dem Interview vorsichtig aufklären, in dessen Verlauf einige Aussagen falsch interpretiert wurden und die Menschen deshalb glaubten, Stephen sei schwer krank“, schrieb sie. Anschließend folgte die beruhigende Nachricht: „Zum Glück geht es ihm gut. Tatsächlich bin ich es, die – wie viele andere Menschen auch – mit Krebs lebt.“ Das Paar habe Verständnis dafür, wie es zu der Verwechslung kommen konnte. Gleichzeitig bat Gilbert um Privatsphäre, während sie sich ihrer Behandlung widmet. „Wir sind außerordentlich dankbar für die Freundlichkeit und Unterstützung und würden uns über etwas Privatsphäre freuen, während ich meine Behandlung fortsetze.“

New Order hatte den Rückzug der beiden Musiker im Juni bekannt gegeben. Die Band kündigte damals an, im November beim Festival Primavera in Chile aufzutreten. Bernard Sumner, Phil Cunningham und Tom Chapman sollten dort ohne Gilbert und Morris auf der Bühne stehen. Für zusätzliche Spekulationen hatte zuvor Peter Hook gesorgt. Der frühere Bassist, der New Order 2007 verließ, behauptete in der YouTube-Sendung ‚Rock Daydream Nation‘, Sumner werde in diesem Jahr allein unter dem Namen New Order auftreten. „Barney ist dieses Jahr allein mit New Order auf Tour, weil Stephen und Gillian ausgestiegen sind, zumindest habe ich das gehört“, sagte Hook.

New Order entstand nach dem Tod des Joy-Division-Sängers Ian Curtis im Jahr 1980. Zur aktuellen Live-Besetzung gehören neben Sumner, Morris und Gilbert normalerweise auch Gitarrist Phil Cunningham und Bassist Tom Chapman. Wegen Gilberts Erkrankung und Morriss gesundheitlicher Situation wird die Band bei den anstehenden Terminen jedoch ohne das Ehepaar auftreten.