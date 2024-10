Stars Niall Horan: Emotionaler Tribut an Liam Payne

Niall Horan - Capital’s Summertime Ball 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2024, 13:45 Uhr

Niall Horan erzählte, dass er nach dem Tod von Liam Payne „absolut am Boden zerstört“ sei.

Der 31-jährige Popstar wurde 2010 zusammen mit Liam, der am Mittwoch (16. Oktober) im Alter von 31 Jahren starb, als er vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires fiel, als Mitglied von One Direction berühmt und nutzte jetzt die sozialen Medien, um an seinen ehemaligen Bandkollegen zu erinnern.

Am Freitagmorgen (18. Oktober) schrieb der Musiker auf seinem Account auf Instagram: „Ich bin absolut am Boden zerstört wegen dem Tod meines großartigen Freundes Liam. Es fühlt sich einfach nicht real an. Liam hatte eine Lebensenergie und eine Leidenschaft für die Arbeit, die ansteckend war. Er war der Klügste in jedem Raum und sorgte immer dafür, dass sich alle glücklich und sicher fühlten. All das Lachen, das wir im Laufe der Jahre teilten, manchmal über die einfachsten Dinge, kommt mir in all der Trauer immer wieder in den Sinn. Wir konnten unsere wildesten Träume zusammen ausleben und ich werde jeden Moment, den wir hatten, für immer in Ehren halten. Die Verbundenheit und Freundschaft, die wir hatten, kommt im Leben nicht sehr oft vor.“ Der ‚Heaven‘-Künstler war am Anfang des Monats in der argentinischen Stadt aufgetreten und Liam war dort hingereist, um ihn zu sehen, entschied sich aber dazu, ein paar weitere Wochen in dem Land zu bleiben. Horan bemerkte, wie „herzzerreißend“ es sei, dass dies das letzte Mal war, dass er ihn jemals sehen würde.