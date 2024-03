Film Nicholas Galitzine über seine ‚The Idea of You‘-Rolle und den Vergleich zu Harry Styles

Nicholas Galitzine - April 2019 - Avalon - Chambers Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2024, 13:03 Uhr

Der Schauspieler lud den Star scherzhaft dazu ein, mit ihm abzuhängen.

Nicholas Galitzine lud Harry Styles scherzhaft dazu ein, mit ihm abzuhängen.

Der 29-jährige Schauspieler hat auf die Reaktion der Fans auf seine Rolle in der neuen Liebeskomödie ‚The Idea of You‘ reagiert, in der seine Figur mit der des 30-jährigen englischen Sängers verglichen wird.

Und obwohl Galitzine zugab, dass er den Popstar zwar nicht persönlich kennt, möchte er ihn zusammen mit seinem Co-Star Anne Hathaway unbedingt kennenlernen. Der Darsteller verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Variety‘ bei SXSW: „Das ist witzig, weil es kein Vergleich ist, den ich jemals gemacht habe. Aber die Leute machen das echt gerne. Hayes Campbell, der Mann, den ich spiele, ist ein ganz anderer Charakter und wir wollen, dass er in seiner eigenen Welt existiert.“ Nicholas lud den Künstler zur Premiere des Films ein und witzelte: „Ich kenne ihn nicht persönlich. Harry, wenn du in Austin, Texas bist, dann komm in der nächsten Woche vorbei und hänge mit Annie und mir ab.“ Und obwohl zahlreiche Leute einen Zusammenhang zwischen Nicholas‘ Charakter und Harry Styles hergestellt haben, bestritt die Autorin Robinee Lee zuvor, dass ihr Roman von dem Sänger inspiriert worden sei. Robinee Lees Buch von 2017 wurde 2022 für die große Leinwand adaptiert und obwohl darüber gemunkelt wurde, dass Lee über Styles geschrieben hatte, sagte sie, dass dies nie der Fall gewesen sei. Die Autorin erklärte dabei, dass sich ihr Buch nie um ihren männlichen Protagonisten drehte, sondern das Licht auf eine Frau in ihren Vierzigern werfen sollte, die ihr Leben zu meistern versucht.