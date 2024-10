Stars Nicholas Hoult: Er schwärmt von Kollegin Toni Collette

Nicholas Hoult - AFI FEST 2024 Presented By Canva - Juror #2 - Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2024, 11:00 Uhr

Der Star hat eine „tiefe Verbindung“ zu Toni Collette.

Nicholas Hoult hat eine „tiefe Verbindung“ zu Toni Collette.

Der 34-jährige Schauspieler spielte 2002 an der Seite von Toni (51) in dem Komödien-Drama ‘About a Boy’ und Nicholas hat immer noch gute Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit der gefeierten Schauspielerin. Nicholas, der für die Dreharbeiten zu ‚Juror #2‘ wieder mit Toni zusammenkam, sagte gegenüber ‚Extra‘: „Ich war begeistert. Ich meine, mit Toni als Kind zu arbeiten, als ich 11 war … Ich meine, sie war damals so ein wunderbares Vorbild für mich und hat sich so toll um mich gekümmert. Ich habe das Gefühl, dass wir eine tiefe Verbindung und Bindung von damals haben, aber auch, dass wir jetzt als Erwachsene zusammenarbeiten und das Licht und die Freude schätzen, die sie in die Welt bringt, weil sie so ein wunderbarer Mensch ist.“

Nicholas genoss auch die Erfahrung, mit Clint Eastwood, dem Regisseur von ‚Juror #2‘, zu arbeiten. Der Schauspieler konnte zunächst nicht glauben, dass die Hollywood-Ikone mit ihm arbeiten wollte. Er erzählte: „Als meine Agenten mich anriefen und sagten: ‚Oh, Clint will mit dir sprechen‘, war ich erst einmal hin und weg. Ich dachte mir: ‚Das muss ein Irrtum sein. Woher weiß er, wer ich bin? Was ist hier los? Ist das eine Art kranker Streich, den mir meine Agenten spielen?'“ Er fügte hinzu: „All die Filme, bei denen er Regie geführt hat und die in jeder Hinsicht ikonisch sind, er ist einfach ein so großer Teil des Kinos, und so Zeit mit ihm als Person zu verbringen und zu lernen und zu sehen, wie er die Geschichten, die er schreibt, gestaltet, aber auch die Gemeinschaft und die Person, die er hinter den Kulissen ist und wie er die Menschen schätzt, ist ein großer Gewinn für mich.”