Film Vin Diesel teasert ‚Guardians of the Galaxy‘ Spin-off über Groot an Vin Diesel hat einen ‚Guardians of the Galaxy‘-Spin-off-Film über Groot angedeutet. Der 57-jährige Schauspieler lieh dem sprechenden Baum in der ‚Guardians of the Galaxy‘-Trilogie des Marvel Cinematic Universe (MCU) sowie in ‚Avengers: Infinity War‘, ‚Avengers Endgame‘ und ‚Thor: Love and Thunder‘ seine Stimme und hat nun angedeutet, dass er die Rolle für einen Solofilm wieder […]