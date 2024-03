Film Nicholas Hoult: Hartes Training für seine Rolle des Lex Luthor

Nicholas Hoult - Dec 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2024, 12:00 Uhr

Nicholas Hoult erzählte, dass er viel trainierte, um die Rolle des Lex Luthor spielen zu können.

Der 34-jährige Schauspieler ist für die Rolle des Bösewichts in James Gunns kommendem ‚Superman‘-Film gecastet worden und verriet, dass er ins Fitnessstudio ging, da er für seine Darstellung des Erzfeindes von Superman echte Muskeln haben wollte.

Im Rahmen seines Auftritts im ‚Inside of You‘-Podcast erklärte der Star, dass die Idee aus einem ‚Superman‘-Comic stammt und erklärte: „Ich habe dafür trainiert. Es gibt diesen Teil im All-Star Superman-Comic, in dem er [Lex] darüber redet, dass seine Muskeln echt sind und harte Arbeit sind und so weiter. Ich habe das irgendwie als den Treibstoff für das Feuer genommen.“ Der Podcast wurde von Hoults Schauspielkollegen Michael Rosenbaum moderiert, der zuvor Lex in der TV-Show ‚Smallville‘ darstellte, wobei Nicholas zugab, dass er den kahlen Bösewicht in der Serie zum ersten Mal auf der großen Leinwand sah. Er sagte gegenüber dem Moderator: „Der erste Lex, den ich je gesehen habe, das bist du gewesen. Ich bin aufgewachsen und ‚Smallville‘ lief … ich war etwa 11 oder 12 Jahre alt. Das war also die Serie, die ich mir angeschaut habe und es waren die ersten Wiederholungen, die ich machte. Ich würde mir ‚Superman‘ und Lex und all diese Geschichten ansehen. Es ist also irgendwie bizarr, dir jetzt gegenüber zu sitzen. Da ich Richard Donners Filme und alle anderen gesehen habe und auch einige der anderen Dinge gesehen habe, aber du bist wie der eine … Ich liebe deine Darstellung von ihm.“ Nicholas enthüllte zudem, dass er sich den Kopf rasieren würde, um Lex zu spielen. ‚Superman‘ mit David Corenswet in der Hauptrolle wird im Juli 2025 in die Kinos kommen.