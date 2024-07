Film Lee Isaac Chung über David Corenswet als Superman

Bang Showbiz | 16.07.2024, 16:00 Uhr

Der Regisseur findet, dass der DC-Studioboss „Glück“ gehabt habe, als er den Star in der Rolle des Superman besetzte.

Lee Isaac Chung findet, dass der DC-Studioboss James Gunn „Glück“ gehabt habe, als er David Corenswet in der Rolle des Superman besetzte.

Der 45-jährige Filmemacher arbeitete mit dem 31-jährigen Schauspieler an seinem neu erschienenen ‚Twisters‘-Katastrophenfilm zusammen und enthüllte jetzt, dass er wisse, dass es David als der kultige Superheld im kommenden DC-Film „rocken“ werde.

Bei einem Interview im ‚Inside Total Film‘-Podcast erklärte Chung: „Also, David hatte sich während der Dreharbeiten für diese Rolle beworben. Ich erinnere mich daran, dass wir alle insgeheim mit ihm mitfieberten. Als wir herausgefunden haben, dass er auf einer Shortlist stand, sagten sich viele von uns: ‚Wissen Sie, er wäre tatsächlich ein großartiger Superman.‘ Er ist so imposant und groß und überlebensgroß – aber er hat auf eine merkwürdige Weise diese echte Reinheit an sich, die meiner Meinung nach sehr gut zu Superman passt.” Der Regisseur fügte hinzu: „Ich erinnere mich, als er von den Vorsprechen in L.A. zurückkam, zurück ans Filmset kam und immer noch diesen Superman zu uns brachte. Er ist jemand, der immer ein bisschen in seiner Rolle bleibt. Ich sage nicht, dass er Method Acting macht, aber er nimmt diese Aura ein bisschen an.“ Neben David wird Nicholas Hoult in ‚Superman‘, ursprünglich ‚Superman: Legacy‘ genannt, als der Erzfeind des Helden, Lex Luthor, zu sehen sein. Der 34-jährige Schauspieler verriet zuvor, dass er ins Fitnessstudio ging, um sicherzustellen, dass seine Figur so wie in den Comics rüberkommt.