Stars Nicholas Hoult verlässt ‚Harry Potter‘-Serie – ‚Game of Thrones‘-Star ersetzt ihn

Nicholas Hoult - CinemaCon 2025 - Arrivals - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2026, 09:00 Uhr

Ein 'Game of Thrones'-Star springt für Nicholas Hoult ein und übernimmt dessen Rolle in der zweiten Staffel der HBO-Fantasyserie.

Kit Harington ersetzt Nicholas Hoult in der ‚Harry Potter‘-Serie.

Der ‚Game of Thrones‘-Star übernimmt die Rolle von Gilderoy Lockhart in der zweiten Staffel der HBO-Fantasyserie. Harington spielt damit die Figur, die Kenneth Branagh 2002 in ‚Harry Potter und die Kammer des Schreckens‘ verkörperte, der Verfilmung von J. K. Rowlings Fantasy-Buch. Auf dem offiziellen Instagram-Account von ‚Harry Potter‘ hieß es: „Vor unserem zweiten Jahr in Hogwarts gibt es aufgrund von Terminproblemen eine kleine Änderung: Kit Harington wird nun die Rolle des Gilderoy Lockhart übernehmen.“

Auch laut ‚Deadline‘ schied Hoult wegen „Terminproblemen“ aus der Produktion aus. Harington kennt die Figur bereits: Im vergangenen Jahr lieh er Lockhart in Audibles ‚Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions‘ seine Stimme. Über seine Besetzung für die Hörbuchproduktion erklärte Harington zuvor, er habe die Buchreihe als Jugendlicher gelesen und sei wie viele Generationen davon begeistert gewesen. Außerdem verriet der Brite: „Ich glaube, in uns allen steckt ein bisschen Gilderoy.“

Gegenüber ‚Variety‘ bezeichnete Harington seine Hörbuch-Zusage als sehr einfache Entscheidung, weil er die Figur liebe. „Was Gastauftritte in einer Serie angeht, kann man als Schauspieler kaum etwas Unterhaltsameres und Lustigeres machen als Gilderoy Lockhart. Es war eine Selbstverständlichkeit“, betonte er. Die Nachricht über Hoults Ausstieg kommt nur wenige Tage, nachdem bekannt geworden war, dass er für die Rolle des Lockhart in der HBO-Serie verpflichtet worden war. Seine Besetzung hatte bei einem Teil seiner Fans allerdings für Kritik gesorgt.

Ein von Fans geführter Account schrieb auf X, man werde vorerst keine Beiträge mehr veröffentlichen und forderte Hoult auf, es besser zu machen. Ein weiterer Fan zeigte sich „unglaublich enttäuscht“ und erklärte, Hoult sei früher einer seiner Lieblingsschauspieler gewesen. Ein besonders großer Fan kündigte zudem an, sich auf unbestimmte Zeit aus den sozialen Medien zurückzuziehen. Die zweite ‚Harry Potter‘-Staffel soll noch in diesem Jahr gedreht werden – noch bevor die erste Staffel der HBO-Max-Serie an Weihnachten ausgestrahlt wird.