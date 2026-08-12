Stars Nicholas Hoult übernimmt Gilderoy Lockhart in der ‚Harry Potter‘-Serie

Nicholas Hoult - CinemaCon 2025 - Arrivals - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2026, 11:00 Uhr

Nicholas Hoult übernimmt Gilderoy Lockhart in der 'Harry Potter'-Serie.

Nicholas Hoult wird in der zweiten Staffel der neuen ‚Harry Potter‘-Serie zu sehen sein.

Der 36-jährige Schauspieler übernimmt die Rolle des Gilderoy Lockhart. In der Verfilmung ‚Harry Potter und die Kammer des Schreckens‘ aus dem Jahr 2002 wurde die Figur von Kenneth Branagh gespielt. Die Serie basiert auf den Büchern von J. K. Rowling über den jungen Zauberer. Erfahrung mit zwielichtigen Figuren bringt Hoult bereits mit. Zuletzt war er als Lex Luthor im aktuellen ‚Superman‘-Film zu sehen. Damit dürfte ihm auch die Darstellung des eitlen und skrupellosen Lockhart liegen. Dieser unterrichtet in Hogwarts das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste und schmückt sich mit den „Heldentaten“ anderer Zauberer, nachdem er deren Erinnerungen ausgelöscht hat.

Auch im Fernsehen konnte Hoult bereits Erfolge feiern. Bekannt wurde er unter anderem durch ‚Skins‘. Für seine Rolle in der Comedyserie ‚The Great‘ erhielt er zudem Nominierungen für einen Emmy und einen Golden Globe. Wie ‚Deadline‘ berichtet, sollen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel noch in diesem Jahr beginnen und damit sogar, bevor die erste Staffel der HBO-Max-Serie überhaupt ausgestrahlt wurde.

Die erste Staffel trägt den Titel ‚Harry Potter und der Stein der Weisen‘ und soll an Weihnachten dieses Jahres starten. In der neuen TV-Adaption spielt Dominic McLaughlin den jungen Harry Potter. Alastair Stout übernimmt die Rolle von Ron Weasley, während Arabella Stanton als Hermine Granger das Trio komplettiert. Über seine Besetzung als Titelfigur sprach der erst elfjährige McLaughlin kürzlich mit der BBC. „Ich war schon immer ein riesiger Harry-Potter-Fan, als ich jünger war. Und natürlich war das die Traumrolle“, sagte er.