Drei Gänge für 20 Euro Nicht nur Lafer: Auch Alexander Kumptner kocht am Sat.1-Nachmittag

Alexander Kumptner sucht in Sat.1 das beste "Schnäppchen-Menü". (hub/spot)

SpotOn News | 13.03.2024, 12:14 Uhr

Sat.1 setzt in seinem Nachmittagsprogramm zukünftig auf Kochsendungen mit prominenten Gesichtern: Neben Johann Lafer erhält auch Alexander Kumptner dort eine eigene Show.

Der österreichische Spitzenkoch Alexander Kumptner (40) bekommt in Sat.1 eine neue Show. In "Das Schnäppchen-Menü" sucht der 40-Jährige dem Sender zufolge "jeden Tag ein preisgünstiges und schmackhaftes Menü". Weiter heißt es in einer Mitteilung über die Sendung, es gehe darin für die Kandidatinnen und Kandidaten darum, mit einem beschränkten Budget "abwechslungsreich und lecker" zu kochen.

Video News

Drei-Gänge-Menü mit 20 Euro

In "Das Schnäppchen-Menü" sollen dabei zwei Teams gegeneinander antreten, um das beste Drei-Gänge-Menü mit einem Budget von 20 Euro zu kochen. Wer Alexander Kumptner von seinem Menü überzeugt, kann am Ende ein Preisgeld mit nach Hause nehmen, teilte der Sender über die Show mit. Haubenkoch Kumptner, der aus Wien stammt, hat bereits reichlich TV-Erfahrung gesammelt. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Auftritte bei "The Taste" oder in "Die Küchenschlacht".

Auch Johann Lafer ist bald in Sat.1 zu sehen

Im neuen Nachmittagsprogramm von Sat.1 wird es ab dem Frühsommer noch eine weitere neue Kochshow geben: Nach Kumptner und "Das Schnäppchen-Menü" präsentiert Sternekoch Johann Lafer (66, "Lafer! Lichter! Lecker!") in seiner Show "Drei Teller für Lafer" weitere Koch-Kreationen. In der Sendung wird der 66-Jährige ein bestimmtes Motto vorgeben, wie der Sender zuvor bereits verraten hat. Drei Hobbyköche aus drei Generationen sollen dann jeweils "einen kulinarischen Teller" dazu kreieren – mit ihren eigenen Zutaten und ihren persönlichen Interpretationen des Mottos.

Sat.1-Senderchef Marc Rasmus erklärt in der Sendermitteilung zu den beiden Shows: "In unseren neuen Koch-Sendungen am Nachmittag werden die Zuschauerinnen und Zuschauer von zwei wahren Spitzenköchen kulinarisch inspiriert." Dazu gebe es jede Menge bodenständige Tipps, die jeder gut in seinen Koch-Alltag einbauen könne, verspricht er weiter.