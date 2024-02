Einmal um die Welt Nichts wie weg: Die besten Reiseziele im März

Australiens Hauptstadt Sydney ist die perfekte Mischung aus Kulturmetropole und Naturparadies. (elm/spot)

SpotOn News | 27.02.2024, 22:16 Uhr

Das Wetter in Deutschland ist kühl, wechselhaft und feucht - wer könnte da nicht einen Tapetenwechsel vertragen? Diese fünf Reiseziele lohnen sich im März.

Ob es die Sehnsucht nach Sonne auf der Haut oder nach dem Eintauchen in andere Kulturen ist: Im März gibt es viele gute Gründe, sich von der Reiselust packen zu lassen: Von den Kirschblüten Kyotos über das mediterrane Flair Athens bis zu den sonnendurchfluteten Straßen von Buenos Aires, Marrakesch und Sydney – es gibt unzählige Möglichkeiten, dem Alltag eine farbenfrohe und wärmende Wendung zu geben. Diese Ziele sind im März eine Reise wert.

Kyoto, Japan: Ein Juwel traditioneller japanischer Kultur

Kyoto, die ehemalige Hauptstadt Japans, ist ein unvergleichliches Reiseziel für Besucher, die das Herz der traditionellen japanischen Kultur erleben möchten. Die Stadt ist weltberühmt für ihre Kirschblüte, die im Frühling ein spektakuläres Naturschauspiel bietet. Die zahlreichen gut erhaltenen Tempel, wie der goldene Kinkaku-ji oder der zen-buddhistische Ryoan-ji mit seinem berühmten Steingarten, bieten einen tiefen Einblick in die spirituelle Seite Japans. Umgeben von gepflegten Gärten bieten diese historischen Stätten zur Zeit der Kirschblüte ein unvergessliches visuelles und kulturelles Erlebnis.

Neben den natürlichen und architektonischen Schönheiten ist Kyoto auch ein Zentrum des traditionellen Kunsthandwerks und der Küche. Besucher können an Teezeremonien teilnehmen, die Kunst des Kimono-Tragens erlernen oder die raffinierte Kaiseki-Küche genießen, die die ästhetische Raffinesse und den saisonalen Reichtum Japans widerspiegelt. Ein Besuch in Kyoto ist eine Reise in die Vergangenheit, bei der man die stille Schönheit und die tiefen Traditionen der japanischen Kultur erleben kann.

Athen, Griechenland: Eine Zeitreise in die Wiege der westlichen Zivilisation

Athen, die Hauptstadt Griechenlands, bietet eine einzigartige Mischung aus antiker Geschichte und lebendiger mediterraner Lebensart. Die Stadt ist ein Schatz für jeden Geschichtsliebhaber, mit Monumenten und Ruinen, die bis in die Antike zurückreichen. Die Akropolis, das Wahrzeichen Athens, thront majestätisch über der Stadt und beherbergt einige der bedeutendsten architektonischen und künstlerischen Errungenschaften der antiken Welt, darunter das Parthenon. Diese historischen Stätten bieten nicht nur einen spektakulären Einblick in die architektonische Brillanz der Antike, sondern erzählen auch die Geschichten der griechischen Götter, Philosophen und Helden.

Das moderne Athen bewahrt sein reiches Erbe und bietet gleichzeitig eine lebendige Kultur, eine köstliche Küche und ein warmes mediterranes Klima. Die Plaka, ein malerisches Viertel am Fuße der Akropolis, ist voll von charmanten Cafés, traditionellen Tavernen und kleinen Läden, die lokales Kunsthandwerk verkaufen. Athen ist der ideale Ort, um die Verbindung zwischen einer glorreichen Vergangenheit und einer dynamischen Gegenwart zu erleben, wo antike Ruinen auf lebhafte Straßenmärkte und sonnige Plätze treffen.

Marrakesch, Marokko: Ein Labyrinth aus Farben und Düften

Marrakesch ist ein faszinierendes Mosaik aus Tradition und Moderne, ein Ort, an dem Geschichte und Kultur lebendig werden und Besucher in eine andere Welt aus lebhaften Märkten, prächtigen Palästen und verwinkelten Gassen eintauchen können. Die Souks von Marrakesch sind berühmt für die Intensität ihrer Farben, Gerüche und Klänge. Von handgefertigten Lederwaren über exotische Gewürze bis hin zu prächtigen Textilien finden Besucherinnen und Besucher hier alles. Die Märkte sind nicht nur Einkaufsstätten, sondern bieten auch Einblicke in das traditionelle marokkanische Leben und Handwerk.

Die Architektur Marrakeschs, geprägt von eindrucksvollen islamischen Mustern und farbenfrohen Zellij-Fliesen, findet ihren Höhepunkt im Bahia-Palast und der Koutoubia-Moschee, die das Stadtbild dominieren. Neben den lebhaften Märkten und traditionellen Riads, marokkanische Häuser mit Innenhöfen, bietet Marrakesch auch ruhige Rückzugsorte in seinen zahlreichen Gärten und Riads. Der Majorelle-Garten, einst das Zuhause des französischen Malers Jacques Majorelle (1886-1962), ist ein botanisches Meisterwerk, das eine Oase der Ruhe inmitten der Stadt darstellt.

Buenos Aires, Argentinien: Die Wiege des Tangos

Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires ist berühmt für ihre Musik, insbesondere den Tango, der in den Straßen und Tanzlokalen der Stadt allgegenwärtig ist. Der leidenschaftliche Tanz ist tief mit der Kultur der Stadt verwurzelt und über die Musik hinaus ein Ausdruck von Gefühl und Geschichte. Touristen können Tango-Shows in traditionellen Milongas besuchen oder selbst an Tanzkursen teilnehmen, um die komplexe Schönheit des Tangos zu erleben. Buenos Aires bietet auch zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, Museen und Theater, die die reiche künstlerische Vielfalt der Stadt widerspiegeln.

Neben seiner kulturellen Bedeutung ist Buenos Aires auch für seine kulinarische Szene bekannt, insbesondere für sein exzellentes Steak. In der Stadt gibt es zahlreiche Parrillas (Steakhäuser), in denen Besucher auf traditionelle Weise gegrilltes argentinisches Rindfleisch höchster Qualität genießen können. Die Kombination aus kulturellem Reichtum, lebendiger Musikszene und exzellenter Küche macht Buenos Aires zu einem Muss für Reisende, die den Rhythmus Südamerikas lieben.

Sydney, Australien: Zwischen urbanem Flair und natürlicher Schönheit

Sydney, bekannt für sein ikonisches Opernhaus und die atemberaubende Hafenkulisse, bietet eine einzigartige Mischung aus urbanem Lifestyle und natürlicher Schönheit. Das Sydney Opera House, eine Ikone moderner Architektur, ist nicht nur ein Wahrzeichen der Stadt, sondern auch ein Zentrum der darstellenden Künste, das seinen Besuchern Opern, Konzerte und Theateraufführungen von Weltrang bietet. Die nahe gelegene Sydney Harbour Bridge bietet einen spektakulären Blick über die Stadt und das Meer, der besonders bei Sonnenuntergang zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Die Strände von Sydney, darunter der berühmte Bondi Beach, sind ein Paradies für Surfer, Sonnenanbeter und Naturliebhaber. Die Strände sind beliebte Treffpunkte und spiegeln das entspannte australische Lebensgefühl wider. Abseits der Küste locken die Blue Mountains mit beeindruckenden Landschaften, Wanderwegen und der Möglichkeit, die einzigartige Flora und Fauna Australiens zu erkunden. Sydney vereint das Beste aus beiden Welten: eine pulsierende Metropole voller kultureller Highlights und unberührte Naturschönheiten, die zum Entdecken einladen.