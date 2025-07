Stars Nick Cave spendet 2.000 Bücher für wohltätige Zwecke

21.07.2025

Der Musiker hat einen Batzen Bücher aus seiner privaten Sammlung an eine Stiftung übergeben.

Nick Cave hat rund 2.000 Bücher aus seiner privaten Sammlung an eine wohltätige Organisation gespendet.

Der legendäre Musiker räumte seine persönliche Bibliothek leer und übergab Bücher zu Themen wie Philosophie, Kunst, Geschichte sowie Belletristik an den Oxfam Bookshop in Hove, East Sussex – die Stadt, in der Cave über ein Jahrzehnt mit seiner Frau Susie lebte. Die Bücher wurden ab dem 17. Juli 2025 zu Preisen unter zehn Euro verkauft.

Ian Falkingham, der bei der Organisation der Spende half, sagte gegenüber der ‚Sunday Times‘: „Abgesehen davon, dass er eine extrem bekannte Persönlichkeit ist, ist es eigentlich genau das, was überall im Land passiert: Man muss einfach Platz schaffen für die nächste Bücherladung, oder?“ Ein Mitarbeiter des Buchladens, nur mit Richard benannt, sagte der Zeitung ‚Argus‘: „Es ist eine sehr interessante Spende. Die Themen sind breit gefächert, von Philosophie über Kunst und Religion bis hin zu alten Roman-Taschenbüchern. Es ist eine unglaublich vielfältige Sammlung. Man merkt, dass er seine Bücher lange behalten hat. Manche sind recht alt.“

Laut Richard waren einige der Bücher zuvor Teil einer Wanderausstellung, bevor sie eingelagert wurden. Die Bücher sind nicht explizit als Teil von Nick Caves persönlicher Sammlung gekennzeichnet, aber Fans haben sich über handschriftliche Notizen und Anmerkungen des Musikers gefreut, ebenso über Beilagen wie Flugtickets, Stadtpläne oder Zigarettenschachteln. Caves Sprecher sagte der ‚Sunday Times‘: „Er glaubt, dass diese Entdeckungen ein faszinierendes Geheimnis für die Finder bleiben werden.“ Ein signiertes Exemplar von Martin McDonaghs Theaterstück ‚The Lieutenant of Inishmore‘ enthielt beispielsweise die persönliche Widmung: „Nick, hoffe, es gefällt dir. Es ist irgendwie verrückt.“ Weitere Bücher, die in den Verkauf kamen, stammen unter anderem von Salman Rushdie und Ian McEwan, außerdem gab es ein Erstausgabe-Exemplar von Johnny Cashs Buch ‚Man In White‘ zu erstehen.